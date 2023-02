PSG : Mbappé monte au créneau avant le choc contre le Bayern Munich

Publié par JEAN-LUC D le 12 février 2023 à 20:57

Alors que le PSG est en pleine crise sportive, Kylian Mbappé est monté au créneau pour sonner la mobilisation à deux jours du choc contre le Bayern Munich.

Officiellement forfait pour le huitième de finale aller de Ligue des Champions contre le Bayern Munich mardi prochain, au Parc des Princes, Kylian Mbappé a adressé un message aux supporters du Paris Saint-Germain, très remontés contre l’équipe de Christophe Galtier après le match face à l’AS Monaco, samedi, à l’occasion de la 23e journée de Ligue 1. Via une story publiée sur son compte Instagram, l’international français de 24 ans a appelé le peuple Rouge et Bleu à l'union sacrée.

« Restons forts et unis. Ici, c'est Paris », a écrit le Champion du monde 2018, avec le logo du club de la capitale française. Avant l’ancien avant-centre de l’AS Monaco, Presnel Kimpembe avait lui aussi donné de la voix pour sonner la mobilisation alors que le club plonge dans une crise.

PSG : Après Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe lève aussi la voix

Après être allé à la rencontre des supporters avec des mots forts, au terme de la rencontre contre l’AS Monaco, Presnel Kimpembe s’est également arrêté en zone mixte. De retour à la compétition avec plusieurs mois d’indisponibilité, le vice-capitaine des Rouge et Bleu a eu des mots forts pour réveiller les siens.

« Ce n'est pas la crise, la saison est encore longue, elle n'est pas finie. On est conscient, on sait qu'il n'y a pas les résultats espérés. C'est comme ça, c'est le football. À nous de nous réveiller, de faire ce qu'il faut pour enchaîner les bonnes prestations (…) C'est une mauvaise passe. Porter le maillot du PSG, c'est dur, c'est lourd. Il faut prendre ses responsabilités et faire ce qu'il faut sur le terrain (…) On peut dire tout ce qu'on veut, mais ceux qui doivent travailler, c'est nous, ce sont les joueurs, il y a tout à faire (…) Il faut arrêter de parler, il faut agir », a déclaré l’international français de 27 ans.