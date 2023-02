RC Strasbourg : Après la défaite, deux joueurs du RCSA se battent

Publié par Enzo Vidy le 13 février 2023 à 11:20

À l'issue du match perdu 2-0 par le RC Strasbourg à Lille, deux joueurs du RCSA se sont battus sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy.

Le petit sursaut observé lors de la prise de fonction de Mathieu Le Scornet sur le banc du RC Strasbourg n'aura pas duré bien longtemps. Malgré un léger répit le week-end dernier lors de la victoire 2-0 face à Montpellier sur sa pelouse, le RCSA a vécu un nouveau match très compliqué, dimanche, un peu à l'image de celui face au Stade Rennais le 1er février dernier qui s'était soldé par une défaite 3-0 au Roazhon Park.

Sur la pelouse du LOSC, les hommes de Mathieu Le Scornet n'ont quasiment jamais existé, et ont rapidement subi la loi des Dogues, portés par un grand Jonathan David. Auteur d'un doublé, l'attaquant canadien a d'abord ouvert le score à la 23e minute sur penalty, avant de s'offrir un second but 5 minutes plus tard.

En deuxième période, le RC Strasbourg continuera de subir, mais ne sombrera pas et s'inclinera finalement 2-0 face aux Lillois. À l'issue du match, la déception était grandement présente sur les visages strasbourgeois, et de vives tensions se sont fait ressentir au stade Pierre-Mauroy.

RC Strasbourg : Violente altercation entre Dimitri Liénard et Nordine Kandil

La scène n'est malheureusement pas passée inaperçue, et continue de faire couler beaucoup d'encre au RC Strasbourg. Quelques instants après le coup de sifflet finale dimanche soir à Lille, Dimitri Liénard, capitaine du RCSA, a d'abord voulu s'expliquer avec le jeune Nordine Kandil, entré à la 80e minute du match.

Mais face au refus du jeune strasbourgeois, Dimitri Liénard s'est violemment emporté, et a saisi par le col son coéquipier du RC Strasbourg. Face à cette scène surréaliste, plusieurs joueurs, dont des Lillois, sont venus séparer les deux hommes qui ont fini par regagner les vestiaires. En conférence de presse d'après-match, Mathieu Le Scornet n'a pas voulu s'attarder sur cette affaire. "Les tensions, elles naissent de dysfonctionnements, voilà." Une explication assez vague, qui ne devrait pas suffire à la direction du RCSA pour oublier ce qu'il s'est passé.