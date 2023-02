RC Strasbourg Mercato : Officiel, un milieu de terrain rejoint le RCSA

Publié par ALEXIS le 10 février 2023 à 21:25

Le RC Strasbourg s’est offert les services d’un milieu de terrain évoluant dans un club de Ligue 2, près de deux semaines après la fermeture du mercato.

Une nouvelle recrue va rejoindre le RC Strasbourg à la fin de son contrat en juin 2023 au SM Caen. Les négociations entamées avec Jessy Deminguet depuis des semaines ont en effet abouti à un accord. Libre de discuter avec le club de son choix, il a donné son accord au RCSA . Le milieu de terrain rejoindra le club alsacien à l’issue de l'exercice actuel. « En fin de contrat au Stade Malherbe de Caen au terme de la saison 2022-2023 et de fait libre depuis le 1er janvier de négocier avec le club de son choix, le milieu de terrain Jessy Deminguet (24 ans) s’est engagé en faveur du Racing club de Strasbourg Alsace, qu’il rejoindra en juin prochain », a communiqué RC Strasbourg.

Président du Racing, Marc Keller a réagi à l’annonce de l’arrivée du joueur formé et révélé au SM Caen. « C’est un joueur dont le profil nous intéressait et qui était suivi depuis longtemps par la cellule de recrutement du Racing. Nous sommes ravis d’avoir pu concrétiser sa venue », s’est-il réjoui.

RC Strasbourg Mercato : Deminguet « impatient de débuter sa nouvelle aventure au RCSA »

Jessy Deminguet (25 ans) a également exprimé ses premières impressions, après signature au RC Strasbourg. « Je suis impatient de débuter cette nouvelle aventure. Je vais quitter pour la première fois la Normandie et c’est une étape importante dans ma carrière. J’ai été séduit par le projet du Racing et le discours des dirigeants. C’est un club familial et convivial, Strasbourg est une ville qui vibre pour le football et l’ambiance de la Meinau m’a toujours impressionné », a-t-il déclaré, avant de conclure : « J’ai hâte de vivre tout ça de l’intérieur ! »