OM Mercato : Luis Suarez bientôt cédé définitivement à Almeria ?

Luis Suarez, actuellement prêté à Almeria par l’ OM, pourrait finalement s’inscrire dans la durée au sein de son nouveau club espagnol.

Où est passé Luis Suarez ? Arrivé l'été dernier à l'Olympique de Marseille en provenance de Grenade, l’attaquant colombien a peu à peu disparu des radars ces dernières semaines. Utilisé en début de saison dans un rôle de remplaçant de luxe, le joueur de 25 ans avait fait forte impressionnant lors de ses deux premiers mois à l' OM avec notamment un doublé contre Reims (4-1) lors de la première journée de Ligue 1.

Des débuts très prometteurs à l’ OM, mais insuffisants pour gagner la confiance d’Igor Tudor. Irrégulier et peu efficace à la pointe de l’attaque marseillaise, Luis Suarez est progressivement tombé dans ses travers et a perdu sa place au sien de l’effectif marseillais. Par conséquent, la direction de l’ OM a décidé de se séparer de lui, six mois après sa venue. Le natif de Santa Marta a été envoyé cet hiver à Almeria sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien attaquant de Grenade a retrouvé des couleurs en Espagne.

Depuis son arrivée à Almeria, Luis Suarez a déjà inscrit 2 buts en 4 matchs de Liga. Il a d’ailleurs marqué face au Betis Séville ce week-end, même si son équipe s’est finalement inclinée à domicile sur le score de 3 buts à 2. Mais ses débuts ne passent pas inaperçus. À l’instar de son ancien coéquipier Pape Gueye, qui a retrouvé des sensations dans le championnat espagnol, Luis Suarez pourrait lui aussi être transféré définitivement en Andalousie

Pour cela, l'attaquant colombien devra poursuivre sur cette belle lancée en Espagne et convaincre les dirigeants d’Almeria de lever son option d’achat estimée à environ 10 millions d’euros. Ce qui permettrait à l’ OM de se débarrasser définitivement d’un indésirable et soulager un peu ses finances.