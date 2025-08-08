Mercato: Chevalier au PSG, le LOSC tient son nouveau gardien

Sur le point de céder Lucas Chevalier au PSG contre un gros chèque, le LOSC vise un gros poisson au poste de gardien de but. Aux dernières nouvelles, Olivier Létang, le président du club lillois, aurait déjà identifié l’oiseau rare.

Mercato : Accord entre le LOSC et le PSG pour Chevalier

Après plusieurs jours de discussions, les dirigeants du Paris Saint-Germain et leurs homologues du LOSC Lille ont trouvé un accord pour le transfert de Lucas Chevalier. À deux ans de la fin de son contrat, le gardien de 23 ans se dirige ainsi vers le PSG pour une opération qui pourrait finalement atteindre les 55 millions d’euros, bonus compris. Dans son édition de ce jeudi, le journal L’Équipe confirme l’arrivée imminente du portier des Dogues et dévoile les coulisses de ce transfert record en France.

Bonus compris, la transaction se rapproche des 55M€, certains étant facilement atteignables. Lille aussi a décidé de faire un pas vers le PSG dans ce dossier. D’abord inflexible sur la nécessité de trouver un remplaçant avant de laisser partir Chevalier, Olivier Létang a fini par se résoudre à accepter un départ sans avoir fait signer de nouveau gardien.

À voir

Mercato PSG : L’AS Monaco fait un geste fort pour Akliouche

Le Français n’a pas accepté de rejoindre Paris avec le risque de perdre sa place pendant la saison, mais parce que Luis Enrique et Luis Campos lui ont assuré qu’il était le gardien dont ils avaient besoin pour poursuivre la progression collective du groupe.

Lisez aussi : Le PSG valide 55 M€ pour Lucas Chevalier après le coup de pression

« Même si l’entraîneur ne garantit jamais de temps de jeu à ses recrues et explique, même aux gardiens, qu’il y a une concurrence, Chevalier n’aurait jamais accepté de jouer pour le PSG si Donnarumma restait avec certitude », explique le quotidien sportif. Sur le point d’officialiser le départ de son numéro 30, le LOSC avancerait bien ses pions pour le recrutement un nouveau calibre à ce poste.

Ricardo Velho à la place de Lucas Chevalier ?

À la recherche d’un nouveau portier pour compenser le départ de Lucas Chevalier au Paris Saint-Germain, le LOSC pourrait miser sur un international portugais. En effet, d’après diverses sources locales et étrangères, le club français semble avoir jeté son dévolu sur Ricardo Velho.

🚨 Ricardo Velho est en PÔLE au LOSC pour remplacer Lucas Chevalier ! 🇵🇹❤️🤍



(@LePetitLillois) pic.twitter.com/iOmrPgZE2r — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) August 7, 2025

Inconnu dans l’hexagone, le gardien formé au Sporting Braga est considéré comme l’un des meilleurs gardiens portugais de ces deux dernières saisons. Récompensé par une première convocation avec la Selecção en 2024, Ricardo Velho serait en pôle au LOSC pour remplacer Lucas Chevalier.

À voir

Mercato FC Nantes: Changement de cadence pour Matthis Abline

Lisez aussi : Mercato LOSC : Un transfert rend Bruno Genesio furieux

Sous contrat jusqu’en juin 2028, le joueur de 26 ans est évalué à 4 millions d’euros par Transfermarket et représente une option intéressante à un prix abordable pour le LOSC. Reste maintenant à voir si Olivier Létang et les décideurs lillois vont effectivement boucler ce gros coup.