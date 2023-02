ASSE : Un ancien joueur de Saint-Etienne lâche ses vérités

Publié par ALEXIS le 14 février 2023 à 15:37

Un ancien joueur de l’ ASSE fait des révélations sur son passage au club, dans l'émission 100% Football Amateur. Il a aussi glissé un conseil à Saint-Etienne.

Lynel Kitambala a défendu les couleurs de l’ ASSE durant trois saisons (2011-2014). À 34 ans, il a mis un terme à sa carrière professionnelle, mais il continue de jouer au football. Il évolue désormais au sein du club de Tremblay-en-France (en Régional 2). Malgré son retrait du monde professionnel, il reste attentif aux résultats de l’AS Saint-Etienne.

Avant d’évoquer la situation actuelle des Verts en Ligue 2, l’ancien attaquant a précisé sa pensée sur des propos tenus par le passé. Il avait déclaré qu’il n'était pas prêt à évoluer à l’ ASSE au moment de son arrivée au club, fin août 2011, en provenance du FC Lorient. « Je parlais à un moment donné de coach mental, parce que je pense que c'est très important pour tout type de joueurs. Ce côté-là m'a manqué. »

Pour rappel, Lynel Kitambala avait rejoint l’ ASSE à deux mois de ses 23 ans. Et il s’estimait encore un peu jeune pour s’imposer dans un très gros club comme Saint-Etienne. « Tu es dans un club mythique et je ne m'estimais pas prêt parce qu'à Lorient, je n'avais pas terminé ma formation. Je pars à Sainté et c'est trop tôt. Au-delà du statut, il faut assumer les supporters, l'histoire du club. »

ASSE : Kitambala, « pourquoi ne pas voir le club comme il l'est aujourd'hui... »

Pour finir, l’ancien Espoir français a livré son opinion sur l’équipe de l’ ASSE, menacée de descente aux enfers. Il a simplement rappelé ce qu’il disait aux supporters des Verts à l’époque. « Ça me faisait mal un peu parce que je me disais que les gens voient tellement le passé qu'ils ne voient plus le présent. À cause du passé, ils espèrent, ils attendent que ce soit aussi bien, même mieux que ce qu'ils ont connu par le passé […]. Je disais souvent aux supporters que j'étais d'accord, que Saint-Étienne était un méga club à l'ancienne, mais pourquoi ne pas voir le club comme il l'est aujourd'hui, trouver des solutions pour qu'il revienne dans la lumière. »