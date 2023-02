PSG-Bayern Munich : Les choix forts de Galtier et Nagelsmann ont fuité

Publié par JEAN-LUC D le 14 février 2023 à 20:14

À une heure du choc de Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich, les compositions d'équipes officielles de Christophe Galtier et Julian Nagelsmann sont tombées.

C’est le jour J. Le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich se retrouvent de nouveau en Ligue des Champions ce mardi, à 21 heures, au Parc des Princes. Même si le Champion de France en titre traverse une période difficile depuis le début de l’année 2023, avec notamment quatre défaites, cette affiche devrait offrir un joli duel tactique entre Christophe Galtier et Julian Nagelsmann. Si tout semble clair au Paris SG avec la situation de Kylian Mbappé, qui devrait bien débuter sur le banc ce soir, le coach du club allemand travaille encore sur son onze type à aligner dès le coup d’envoi du huitième de finale aller de la Coupe aux grandes oreilles.

D’après les médias Bild et Sky Sports, Nagelsmann aurait le choix entre un 3-4-3 et un 4-2-3-1 plus classique. Et selon les sources allemandes, le technicien de 35 ans se dirigerait vers le deuxième choix avec des choix forts dans son animation. Ainsi, la nouvelle recrue hivernale Joao Cancelo devrait être titulaire dans le couloir droit de la défense et Alphonso Davies sur le côté gauche, selon Bild. De son côté, Sky Sport annonce plutôt une titularisation de Benjamin Pavard en arrière droit avec un glissement de Cancelo sur la gauche de la défense bavaroise.

Dans les buts, Yann Sommer va être couvert par la paire Dayot Upamecano–Matthijs de Ligt, en charnière centrale. Au milieu de terrain, Joshua Kimmich devrait être associé à Leon Goretzka, derrière une ligne de trois composée de Jamal Musiala, Thomas Müller et Kingsley Coman. Devant, Choupo-Moting qui devrait être aligné en pointe et tenter de faire mal à ses anciens coéquipiers. Et les compositions d'équipes officielles sont désormais connues. Le suspens a donc pris fin.

Les compositions de PSG-Bayern Munich

Paris SG : Donnarumma – Hakimi, Ramos, Marquinhos, Mendes – Zaïre-Emery, Verratti, Danilo, Soler – Neymar, Messi

Bayern Munich : Sommer – Pavard, Upamecano, De Ligt – Coman, Kimmich, Goretzka, Cancelo – Musuala, Sané – Choupo Moting.