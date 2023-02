PSG Mercato : Paris discute avec Zidane, Galtier sérieusement menacé

Publié par JEAN-LUC D le 16 février 2023 à 11:16

Après une 4e défaite consécutive mardi soir contre le Bayern, le PSG commence à perdre patience avec Christophe Galtier et a contacté Zinédine Zidane.

Les récents résultats, dont l’élimination prématurée en Coupe de France face à l’Olympique de Marseille et la défaite en huitième de finale aller de Ligue des Champions face au Bayern Munich, commenceraient sérieusement à fragiliser Christophe Galtier aux yeux des décideurs du Paris Saint-Germain.

Dans son édition du jour, le quotidien Le Parisien révèle que les deux prochaines rencontres du PSG face au LOSC, dimanche en clôture de la 24e journée de Ligue 1, et à l’ OM le 26 février au Vélodrome pour la 25e journée du championnat, devraient être décisives pour l’avenir du technicien français de 56 ans. Le journal régional assure que le Qatar ne supportera pas un autre mauvais résultat des Rouge et Bleu. Surtout que les dignitaires qataris auraient d’ores et déjà renoué le dialogue avec Zinédine Zidane.

PSG Mercato : Zinédine Zidane bientôt sur le banc ?

Libre depuis son départ du Real Madrid à l’été 2021, Zinédine Zidane a été récemment associé aux sélections des États-Unis et du Brésil, et a été lié à la Juventus. Mais selon la presse espagnole, le champion du monde 1988 aurait également de fortes chances de succéder à Christophe Galtier au Paris SG dans les semaines à venir.

Selon Le Parisien, l’ancien coach de LOSC ne dispose plus d’aucun joker après cinq défaites en ce début d’année 2023. « La direction du club ne supporterait pas une claque de plus », indique le média francilien, qui ajoute que Nasser Al-Khelaïfi pourrait être contraint de prendre une décision radicale dès dimanche si le Paris Saint-Germain venait à nouveau à perdre face aux Dogues.

Et alors que la pression s’accentue autour de Christophe Galtier, la source parisienne confirme aussi que Zinédine Zidane reste « le grand rêve » du Qatar pour le club de la capitale française. En Espagne, Eduardo Inda annonce même que « le remplaçant, s’il y a un drame en Ligue des champions contre le Bayern, c’est Zidane, avec qui le club discute depuis un certain temps ».

Une tendance confirmée ces dernières heures par le média Ok Diario, qui précise que l’arrivée de Zizou à Paris serait aussi conditionnée par l’avenir de Kylian Mbappé. Le quotidien madrilène explique notamment que Zidane et Mbappé devraient avoir une discussion prochainement, puisque le Ballon d’Or 1988 aimerait avoir des garanties avant de donner sa réponse à la direction parisienne.