OM : Avant Toulouse, Veretout lance un message aux supporters

Publié par Timothée Jean le 16 février 2023 à 22:25

À quelques jours de déplacement de l’ OM à Toulouse, le milieu de terrain Jordan Veretout a tenu à adresser un message aux supporters phocéens.

Cette saison, assister à un match de l’ OM à domicile est devenu un véritable défi. Et pour cause, depuis l’entame de l’exercice en cours, le stade Vélodrome est régulièrement plein à craquer. Les supporters de l'Olympique de Marseille poussent sans cesse derrière leur équipe, transformant l’enceinte en une fournaise incandescente.

L’OM peut également compter sur le soutien indéfectible de ses fans lors de ses déplacements. Ce sera notamment le cas lors du choc contre Toulouse, dimanche prochain dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Ce sont environ 900 supporters marseillais qui sont attendus pour cette rencontre.

Et avant ce match entre le Téfécé et l’ OM, Jordan Veretout a tenu à remercier les fans marseillais pour leur soutien exceptionnel. « Qu’on joue au Vélodrome ou à l’extérieur, on est chez nous à chaque fois. Ils sont partout, c’est exceptionnel (…) le stade, il va péter un jour », a-t-il indiqué lors d’une interview accordée à Maritima Médias.

OM : Une sanction en vue pour Marseille

À noter que la semaine dernière, l’ OM est allé s’imposer à Clermont 2 buts à 0 grâce notamment à un doublé d’Alexis Sanchez. Sauf que cette soirée fût entachée par les déboires de certains supporters phocéens. Avant la rencontre face à Clermont, plusieurs supporters marseillais ont tenté de forcer l’entrée du stade Gabriel Montpied, ce qui a provoqué des heurts avec les forces de l'ordre.

La police a dû employer des gaz lacrymogènes pour disperser les supporters, ce qui a logiquement retardé le coup d'envoi du match de plusieurs dizaines de minutes. Au regard de ces incidents, la Commission de Discipline de la LFP s’est rapidement saisie de l’affaire et a décidé de mettre « le dossier en instruction ». L’instance rendra son verdict le 8 mars prochain. Une sanction se dessine donc pour l’ OM qui pourrait écoper d’une amende ou de la fermeture du parcage visiteur pour ses prochaines rencontres à l’extérieur.