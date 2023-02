OM : Pourquoi Alexis Sanchez est une recrue en or pour Marseille

Publié par JEAN-LUC D le 07 février 2023 à 15:15

Alexis Sanchez est incontestablement cette saison l’un des meilleurs joueurs de l’ OM. Son efficacité et sa débauche d’énergie impressionnent toujours.

C'est l'un des gros coups de l'été en Ligue 1. Lors du dernier mercato estival, la direction de l’Olympique de Marseille est parvenue à mettre la main sur Alexis Sanchez, arrivé gratuitement en provenance de l’Inter Milan. Et l’international chilien a vite mesuré l’atmosphère singulière de l’ OM.

Si son âge avancé (34 ans) suscitait diverses interrogations, l’ancien attaquant du FC Barcelone est rapidement parvenu à dissiper ces doutes, notamment sur son état de forme avec une adaptation expresse à Marseille. Si précieux par ses efforts constants, Alexis Sanchez est également très décisif ces dernières semaines.

Auteur de 10 buts en 26 rencontres, l’ancien attaquant du FC Barcelone a retrouvé des couleurs à la pointe de l’attaque de l’ OM. Un poste qui n’est pas vraiment le sien. Constant dans les efforts, Alexis Sanchez a toujours une énergie débordante et redoutable efficacité sous les crampons. Il est sous doute une source de motivation supplémentaire pour le vestiaire phocéen.

OM : Alexis Sanchez, un leader très discret

C'est peut-être dans ce domaine qu'il a le plus surpris ses partenaires et ses adversaires depuis le début de saison. Mais pour ceux qui l’ont déjà côtoyé, cela n’est pas une surprise. C’est en tout cas le témoignage fait par son ancien coéquipier à Arsenal, David Ospina. « Déjà à Arsenal, Sanchez avait élevé l'exigence dans l'effectif, et il le faisait à chaque séance, chaque match. C'était un leader (...) Il a toujours eu la grinta de vouloir gagner », a indiqué le gardien de but colombien, qui se rappelle de la polyvalence et de la discipline de l’ancien Barcelonais.

Remplaçant lors du match face à Nice au profit de Vitinha, Alexis Sanchez devrait débuter face au PSG mercredi soir en Coupe France. Il sera l’un des joueurs à surveiller de très près pour la défense parisienne.