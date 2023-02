PSG : Neymar répond au coup de gueule de Mbappé après le Bayern

Publié par JEAN-LUC D le 16 février 2023 à 23:25

Après la défaite face au Bayern Munich, Kylian Mbappé a lancé un message fort à ses coéquipiers du PSG pour le match retour. Et Neymar lui a répondu à sa façon.

Entré en cours de match contre le Bayern Munich et alors qu’il croyait avoir obtenu le match nul pour son équipe, Kylian Mbappé s’est vu refuser son but pour une position de hors-jeu de son coéquipier Nuno Mendes. Après le match, l’attaquant de 24 ans, très confiant pour le match retour, a lancé un appel au professionnalisme à ses coéquipiers afin d’être prêts à la bataille du 8 mars prochain.

« Chacun doit bien manger, bien dormir et se préparer au maximum. Nous avons vu que quand nous jouons un football offensif et que nous allons de l’avant, ils ne sont pas à l’aise. Nous allons aller là-haut pour gagner et nous qualifier », a déclaré l’international français. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le message de Mbappé a été reçu 5/5 par son partenaire Neymar. Mais à la manière Neymar.

PSG : Neymar au Mcdo en pleine nuit après PSG-Bayern

Après la défaite du Paris Saint-Germain face au Bayern Munich, Neymar s’est offert du bon temps dans la capitale française. En effet, l’international brésilien de 31 ans a participé à un tournoi de poker mercredi, jusque tard dans la nuit, avant de se rendre dans un Mcdonalds avec des amis. Sur les réseaux sociaux, ses amis ont partagé les clichés de cette virée nocturne avec comme pour message d’illustration des photos : « L’amener à faire des choses normales ».

Une attitude sévèrement dénoncée par Daniel Riolo. « Hier soir, Mbappé dit va falloir bien manger, bien dormir, le lendemain, il va jouer le 10 000 au Hyatt. Ce n’est pas possible. On est en plein délire. Il n’a plus de vie le gars. Pour se retrouver dans deux tournois le lendemain d’un match, là franchement, on est dans le foutage de gueule le plus intégral », a lancé le consultant sportif sur les antennes de RMC Sport.