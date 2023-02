PSG-Lille OSC : Olivier Letang met déjà en garde le Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 17 février 2023 à 00:55

Pour le compte de la 24e journée de Ligue 1, le LOSC sera face au PSG dimanche après-midi, au Parc des Princes. Et Olivier Letang, le président lillois, se montre très ambitieux pour cette rencontre.

Ne disputant aucune Coupe européenne cette saison, Lille OSC n’a que le Championnat à disputer avec en ligne de mire une qualification pour une place européenne l’année prochaine. Après sa victoire face au RC Strasbourg lors de la 23e journée, les Dogues vont en découdre avec le leader, le Paris Saint-Germain, ce week-end. Pour ce challenge de taille, le président des Dogues affiche une énorme confiance en son équipe. Dans une interview accordée à l’AFP, Olivier Létang a clairement assuré que le groupe de Paulo Fonseca est outillé par battre la bande à Kylian Mbappé.

« On doit être en mission pour aller chercher une place européenne et ça passe par le match à Paris dimanche (...) J'ai un profond respect pour le PSG, qui a de très grands joueurs, et on sait que c'est extrêmement difficile au Parc des Princes. Il faut toujours faire un match parfait, en ayant de la réussite, si on veut aller chercher quelque chose. On ira avec nos convictions. Je suis sûr qu'on peut battre n'importe quelle équipe dans ce championnat », a lancé l’ancien directeur sportif du PSG. Après l'Olympique de Marseille, l’AS Monaco et le Bayern Munich, Lille OSC va-t-il à son tour parvenir à faire chuter le Champion de France en titre et ainsi à enfoncer Christophe Galtier ?

Ce jeudi, le journal Le Parisien assure que Christophe Galtier pourrait prendre rapidement la porte, si le Paris Saint-Germain ne change pas de visage dans les semaines à venir. D’ailleurs, les dirigeants parisiens lui auraient fixé jusqu’au 8 mars et le huitième de finale retour de Ligue des Champions contre le Bayern Munich pour redresser la barre. Toutefois, les choses pouvant être de trop pour le propriétaire du club de la capitale française. Après Lille, le Classique OM-PSG sera « scruté avec attention par les décideurs du club de la capitale », précise le quotidien régional.