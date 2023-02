PSG Mercato : Luis Campos fragilisé par le vestiaire du Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 17 février 2023 à 13:10

Outre Christophe Galtier, le conseiller football du PSG, Luis Campos, serait également dans le collimateur de certains cadres du vestiaire.

À l’heure où le Paris Saint-Germain fait face à une profonde crise sportive, L’Équipe a récemment révélé que Christophe Galtier ne bénéficie plus du soutien total de son vestiaire. Le quotidien sportif explique que les hésitations tactiques (3-4-1-2 d’abord, puis 4-3-3, 4-4-2 à plat et désormais 4-4-2 losange) ont commencé à faire douter le groupe. ChristopheGaltier se cherche encore comme son prédécesseur Mauricio Pochettino et cela commence à inquiéter en interne. Mais le technicien français de 56 ans ne serait pas le seul à être pointé du doigt par le vestiaire.

PSG : Le mercato estival de Luis Campos pointé du doigt par des cadres

Dans son édition du jour, L’Équipe rapporte qu’après la défaite du Paris Saint-Germain face à l’AS Monaco, samedi dernier, à Louis-II (1-3), Neymar et Marquinhos ont eu une vive altercation avec Luis Campos. À en croire les renseignements obtenus par le journal francilien, les deux stars brésiliennes auraient reproché au conseiller de Nasser Al-Khelaïfi son recrutement de l’été dernier. Une révélation confirmée par le journaliste Marc Mechenoua du média Goal, qui précise notamment que Neymar s’est montré très virulent envers le dirigeant portugais.

« Comme le révèle L’Équipe, le recrutement du PSG a été au cœur de la discussion entre Neymar et Luis Campos samedi après la défaite face à Monaco. Le Brésilien a même eu des mots peu amènes pour qualifier le mercato du conseiller sportif », indique Marc Mechenoua sur sa page Twitter.

En interne, plusieurs cadres estimeraient notamment que l’ancien attaquant du Stade de Reims, Hugo Ekitike, n’a pas le niveau pour évoluer dans leur équipe. Un point de vue partagé par plusieurs observateurs du club de la capitale. Outre Christophe Galtier, Luis Campos serait désormais lui aussi sur des braises ardentes dans le club de la capitale.