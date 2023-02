PSG Mercato : Les joueurs du Paris SG attendent déjà Zidane !

Publié par JEAN-LUC D le 17 février 2023 à 16:10

Alors que Zinédine Zidane a ouvert les portes à un retour sur un banc, les joueurs du PSG seraient impatients de le voir succéder à Christophe Galtier.

Profitant de son nouveau rôle d'ambassadeur de l'écurie Alpine en Formule 1, Zinedine Zidane a évoqué son avenir devant les médias. Annoncé dans le viseur du Qatar pour succéder éventuellement à Christophe Galtier, l'ancien coach du Real Madrid a clairement laissé entendre qu'il pourrait reprendre du service en juin prochain ou même bien avant.

« Cela fait partie de notre accord (avec Alpine, NDLR). Si je dois m’engager demain, ça ne m’empêchera pas de continuer à travailler avec l’équipe (…) Reprendre reste mon envie. Aujourd’hui, je dispose de temps et je ne sais pas jusqu’à quand cela va durer. Je dispose de temps actuellement, peut-être jusqu’au mois de juin, mais ça peut aussi aller très vite », a confié le champion du monde 1998.

Et cela tombe bien puisque Le Parisien assure que l’Émir du Qatar, propriétaire du Paris Saint-Germain, fait toujours de Zidane son choix numéro 1 pour succéder à un Christophe Galtier, qui pourrait être licencié en cas d’élimination en Ligue des Champions, le 8 mars prochain contre le Bayern Munich. Une rumeur qui réjouit visiblement le vestiaire des Rouge et Bleu.

PSG Mercato : « Si Zidane peut venir aujourd'hui, ça serait mieux »

Sans club depuis son départ du Real Madrid à l’été 2021, Zinédine Zidane pourrait être le prochain coach du Paris Saint-Germain. S’il faisait de l’Equipe de France sa priorité, la prolongation de Didier Deschamps jusqu’en 2026 a mis un terme à son envie de prendre en main les Bleus, pour le moment. En attendant la bonne heure, Zizou est à la recherche d’un nouveau projet et le PSG pourrait l’intéresser.

D’ailleurs, Okdiario assure ce vendredi que plusieurs joueurs parisiens, notamment Kylian Mbappé, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Lionel Messi et Neymar, seraient d’ores et déjà impatients de voir débarquer Zidane. En interne, un cadre des Rouge et Bleu aurait même confié au média espagnol : « Si Zidane peut venir aujourd'hui, ça serait mieux que demain... » Reste maintenant à voir si Zinedine Zidane, le Marseillais, acceptera de prendre la relève de Christophe Galtier sur le banc du PSG.