PSG Mercato : Leao, l’AC Milan annonce une bonne nouvelle à Campos

Publié par JEAN-LUC D le 17 février 2023 à 23:40

En quête de renforts offensifs pour cet été, Luis Campos, conseiller football du PSG, pourrait avoir sa chance avec Rafael Leao, l’attaquant de l’AC Milan.

D’après la presse italienne, les dirigeants de l’AC Milan se prépareraient déjà à un éventuel départ de Rafael Leao au terme de la saison en cours. En effet, La Gazzetta dello Sport rapporte que les pourparlers entre la direction milanaise et le clan Leao pour la prolongation de l'attaquant de 23 ans traînent depuis des mois et les Rossoneri ne compteraient plus refaire les mêmes erreurs du passé avec Hakan Çalhanoglu, Gianluigi Donnarumma ou encore Franck Kessié, tous partis librement.

Le club lombard serait donc résolu à placer le compatriote de Cristiano Ronaldo sur le marché l’été prochain, son contrat expirant en juin 2024. D’autant que l’AC Milan espère encaisser un chèque d’au moins 100 millions d'euros dans cette affaire. Pour lui succéder, les décideurs milanais auraient notamment porté leur choix sur l’attaquant du Club Brugge, Noa Lang (23 ans). Le Paris SG pourrait donc frapper un gros coup avec l’ancien avant-centre du LOSC. Une tendance confirmée par le directeur sportif de l’AC Milan lui-même.

PSG Mercato : Le départ de Rafael Leao déjà acte à Milan ?

Alors que sa direction souhaite prolonger son engagement, qui expire dans un an, Rafael Leao ne semble pas particulièrement pressé de signer avec les Rossoneri. En effet, la légende italienne Paolo Maldini a annoncé ce vendredi que les négociations stagnent et le Champion de Serie A en titre n’a aucune nouvelle de son joueur.

« Nous travaillons maintenant sur le nouveau contrat de Leao. On en est au même point, ce n'est pas le bon moment pour penser à signer. Il n'y a pas de rendez-vous programmés, mais cela pourrait facilement avoir lieu avec un appel vidéo », a déclaré le dirigeant italien. Cependant, Luis Campos devra s’attendre à une rude concurrence puisque des cadors anglais et espagnols seraient notamment sur les rangs pour recruter Leao le moment venu.