RC Lens : Kevin Danso confiant avant le FC Nantes

Publié par Dylan le 18 février 2023 à 12:08

Après avoir perdu la deuxième place en Ligue 1, le défenseur du RC Lens Kevin Danso s'est confié avant un rendez-vous capital contre le FC Nantes.

Le retour de la forteresse ? Pour le compte de la 24ème journée de Ligue 1, le RC Lens va enfin retrouver son stade Bollaert-Delelis face au FC Nantes. Sur les six dernières rencontres, les Sang-et-Or se sont déplacés... à cinq reprises ! Et quand on connaît leur superbe série de victoires à domicile cette saison (10 sur 11 possibles), on se dit qu'ils doivent être d'autant plus soulagés de cette nouvelle.

Cela se vérifie pour Kevin Danso, le défenseur central du Racing. Alors que son club a perdu la deuxième place de Ligue 1 lors de la dernière journée, il s'est confié sur ses retrouvailles avec Bollaert : « C’est mon endroit préféré où jouer. Les supporters et l’atmosphère nous donnent ce petit plus. On a gagné dix matches à domicile, c’est une forteresse. On se sent bien ici, tous ceux qui viennent ici devraient être inquiets parce qu’on est à 100%, les fans sont derrière nous » a-t-il d'abord déclaré tout sourire dans les colonnes du média local Le 11 Lensois.

Kevin Danso avant RC Lens-FC Nantes : « On se sent bien à Bollaert »

Pourtant, le Racing reste tout de même sur 4 matchs sans victoire dans l'élite. Une mauvaise série qui a permis à deux concurrents, l'OM et l'AS Monaco de passer devant au classement. Désormais quatrièmes à un point du podium, les Sang-et-Or sont dans l'obligation de l'emporter face au FC Nantes pour rester au contact des premières places.

Interrogé sur ses possibles doutes avant la rencontre, Kevin Danso a préféré garder le positif : « Quand ça ne va pas bien, c’est facile de dire que quelqu’un ne donne pas tout ou que l’on n’en fait pas assez. Mais je suis dans l’équipe, je vois le travail fait par tout le monde et c’est la même chose que lorsqu’on gagnait » a poursuivi l'international autrichien (11 sélections). En cas de succès et de faux-pas de ses concurrents phocéens et monégasques, le RC Lens pourrait reprendre sa deuxième place en Ligue 1.