Mercato PSG : Luis Campos veut piller la défense du RC Lens

Déjà privé de Presnel Kimpembe, dont le retour n’est pas pour maintenant, Luis Enrique va désormais compter avec la blessure de Milan Skriniar et l’éventuel départ de Nordi Mukiele au Bayern Munich. Le Paris Saint-Germain fait donc du recrutement d’un défenseur central supplémentaire une priorité sur ce mercato hivernal. Luis Campos multiplie les pistes dans ce sens. Si des noms de clubs étrangers ont été longtemps associés aux Rouge et Bleu, le conseiller football du PSG pourrait dénicher l’oiseau rare en Ligue 1, notamment au RC Lens. En effet, déjà positionné pour recruter Kevin Danso, le champion de France en titre serait désormais intéressé par le profil de Facundo Medina, à en croire les informations du quotidien L’Équipe. Toutefois, Luis Campos devra s’attendre à livrer bataille sur ce coup.

Facundo Medina affole l’Europe

Sous contrat avec le RC Lens jusqu’en juin 2026, Facundo Medina est évalué à 22 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Si ce montant peut être atteint par le Paris Saint-Germain cet hiver, Luis Campos n’est pas seul sur cette piste. D’après le journal sportif, l’Inter Milan, l’AC Milan, l’Atlético Madrid et l’AS Monaco seraient également sur les rangs pour tenter d’attirer l’international argentin de 24 ans. Toutefois, L’Équipe précise que le PSG ne devrait pas bouger cet hiver puisque le RC Lens ne compte pas laisser partir son défenseur. À l’instar de Kevin Danso, Facundo Medina devrait donc rester sous les ordres de Franck Haise pour les prochains six mois. Mais l’été à venir s’annonce très chaud chez les Sang et Or. Le Paris SG est donc prévenu.