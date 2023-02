PSG : C’est officiel, le Qatar prépare une folie en Premier League

Publié par JEAN-LUC D le 18 février 2023 à 13:08

Ce n’est plus une rumeur. Le Qatar, qui est déjà propriétaire du PSG, se positionne pour racheter Manchester United. Une offre a été faite à la famille Glazer.

Depuis plusieurs semaines, la volonté du Qatar d’étendre son influence en Europe avec l’acquisition d’un autre grand club, outre que le Paris Saint-Germain est régulièrement évoqué par les médias. Et c’est désormais officiel avec la proposition du consortium mené par le cheikh Jassim Bin Hamad Al Thani à la famille Glazer, propriétaire de Manchester United.

« Le cheikh Jassim Bin Hamad Al Thani a confirmé aujourd’hui qu’il avait soumis une offre pour acquérir 100 % du Manchester United Football Club. L’offre prévoit de redonner au club sa gloire d’antan, tant sur le terrain qu’en dehors, et – surtout – de replacer les supporters au cœur du Manchester United Football Club. L’offre sera totalement exempte de dettes via la Fondation Nine Two du Cheikh Jassim, qui cherchera à investir dans les équipes de football, le centre de formation, le stade et les infrastructures plus larges, l’expérience des supporters et les communautés que le club soutient », a annoncé le Qatar dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

Pour éviter de se retrouver dans les filets des instances européennes, le Qatar a exclut les organismes d’état comme Qatar Investment Authority (QIA) ou Qatar Sports Investments (QSI) de ce processus, puisqu’ils interviennent déjà dans le financement du PSG. L’UEFA interdisant en effet à deux clubs d’un même propriétaire de participer aux mêmes compétitions européennes, les Reds Devils appartiendront officiellement à Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, oncle de l’émir du Qatar et propriétaire du club de la capitale française, Tamim ben Hamad Al Thani, en cas d’accord avec les actuels patrons de Manchester United. D’ailleurs, l’offre qatarie aurait totalement surpris la famille Glazer.

PSG : Ineos tente de tenir tête au Qatar pour Man United

En effet, le média Bloomberg annonce ce samedi qu'à quelques heures de la deadline fixée par la famille Galzer pour la remise des offres de rachat de Manchester United, la Fondation Nine Two du Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani a proposé 5,6 milliards d'euros. Avec une telle offre, les autres candidats, notamment Jim Ratcliffe d’Ineos, propriétaire de l’OGC Nice, n’auraient aucune chance puisque les dirigeants mancuniens attendaient seulement 1 milliard d’euros pour céder le club. Si la famille Glazer venait à dire « oui » au Qatar, l'avenir du PSG pourrait forcément poser problème puisque Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani a pour ambition de faire de l’actuel 3e de Premier League « le plus grand club du monde ».