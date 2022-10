OGC Nice : Jim Ratcliffe, futur propriétaire de Manchester United ?

Publié par ALEXIS le 12 octobre 2022 à 12:15

Propriétaire de l’ OGC Nice depuis août 2019, Jim Ratcliffe veut racheter Manchester United. Le milliardaire britannique l’a confirmé.

Par le biais de sa société Ineos, Jim Ratcliffe (70 ans) a racheté l’ OGC Nice contre un montant estimé à 100 millions d’euros à l’été 2019. Trois ans plus tard, il tente de racheter Manchester United, mythique club britannique. L’été dernier, il avait approché les propriétaires du club de Premier League, afin de connaître leur intention et leur faire une proposition. Mais le boss du Gym s’est heurté au refus catégorique de la famille Glazer. Dans des propos confiés au Financial Times, Jim Ratcliffe avoue avoir fait une offre aux détenteurs actuels des Red Devils.

« Manchester United appartient à la famille Glazer. J’ai rencontré Joel et Avram. Ce sont les gens les plus gentils, je dois dire, de vrais gentlemen. Ils ne veulent pas le vendre (le club). Il appartient aux six enfants du père. »

Jim Ratcliffe a aussi tenté de racheter Chelsea

Le grand patron de l’ OGC Nice (13e de Ligue 1) a également laissé entendre qu’il était informé que les Glazer ne veulent pas céder le club Mancunien à présent. Toutefois, il indique qu’il ne pouvait pas rester inactif, alors qu’il rêve depuis de récupérer Manchester United. Dans ses mêmes confidences au quotidien économique et financier britannique, Jim Ratcliffe confirme aussi sa tentative de racheter Chelsea, après le départ du russe Roman Abramovich (56 ans). Finalement, c’est le milliardaire américain Todd Boehly (49 ans) qui a repris les Blues en main, fin mai 2022, pour la somme de 4,5 milliards d'euros.

« S’il avait été à vendre cet été, oui, nous aurions probablement essayé de faire suite à Chelsea. Mais nous ne pouvons pas rester assis à espérer qu’un jour Manchester United deviendra disponible. »