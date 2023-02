ASSE : Léo Pétrot revient sur la blessure de Gaëtan Charbonnier

Publié par Dylan le 18 février 2023 à 19:29

Dans un entretien accordé au média EVECT, le défenseur de l'ASSE Léo Pétrot s'est confié sur l'absence de Gaëtan Charbonnier.

L'AS Saint-Étienne a de nouveau son destin en main ! Après avoir connu la zone de relégation pendant les 22 premières journées de Ligue 2, le club forézien pointe désormais à la 16ème place. Soit la position de premier non-relégable. Un statut qui peut paraître inconfortable pour les Verts, mais qui les soulagent compte tenu du début de saison.

Les hommes de Laurent Batlles restent notamment sur une série de deux victoires consécutives, contre Annecy (3-2) puis Dijon (2-0). Il va falloir réaliser la passe de trois... à l'extérieur, contre Nîmes (17ème). Deux points derrière, le club gardois pourrait jouer un mauvais tour à l'ASSE en la renvoyant dans la zone rouge. Les Verts ont déjà encaissé un premier coup dur avec la perte de Gaëtan Charbonnier jusqu'à la fin de la saison.

Léo Pétrot (ASSE) : « Charbonnier, quelqu'un dont on avait besoin »

Interrogé à ce sujet par le média EVECT, le défenseur stéphanois Léo Pétrot a regretté l'absence de la recrue hivernale : « C’est vrai que ça affecte un peu tout le groupe, au delà du joueur, c’est une très bonne personne. C’est quelqu’un qui fait l’unanimité au sein de l’équipe. C’est quelqu’un dont on avait besoin, qui est arrivé cet hiver et qui a fait beaucoup de bien. Ça nous attriste tous cette grosse blessure, on espère qu’il va réussir à bien revenir et qu’il sera de retour plus fort » a-t-il concédé.

Auteur de 3 buts en 7 matchs avec les Verts, Gaëtan Charbonnier s'était rapidement imposé au sein de l'effectif de Laurent Batlles. Reste à savoir qui pourrait remplacer l'ancien auxerrois à la pointe de l'attaque. Le technicien de 47 ans aurait déjà réfléchi à des pistes pour pallier son absence.