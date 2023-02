ASSE Mercato : Remplaçant de Charbonnier, Batlles lâche un indice

Publié par ALEXIS le 18 février 2023 à 16:08

Blessé au genou lors de ASSE-Dijon, Charbonnier va se faire opérer, mais sa saison est terminée. Batlles a fait une annonce sur son potentiel remplaçant.

L’ ASSE prépare son match de la 24e de Ligue 2 face à Nîmes Olympique, sans son joker hivernal, Gaëtan Charbonnier. Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur au genou droit, il va passer sur le billard et ne rejouera plus cette saison. Lors de son passage en conférence de presse d’avant-match, ce samedi, Laurent Batlles a donné des nouvelles de l’attaquant de l’AS Saint-Etienne. « Gaëtan Charbonnier est resté 2-3 jours avec nous et il est parti, car il va se faire opérer la semaine prochaine », a-t-il fait savoir.

Recruté à l’AJ Auxerre en Ligue 1 en décembre 2022, l’avant-centre de 34 ans a marqué 3 buts et délivré une passe décisive en 7 matchs disputés sous le maillot des Verts, en Ligue 2. En décembre-janvier, il a été le meilleur buteur de l’ ASSE. Et il a justement été récompensé du trophée UNFP du meilleur joueur du mois de janvier.

ASSE Mercato : Batlles va s'adapter en interne pour remplacer Charbonnier

Depuis la blessure de Gaëtan Charbonnier, l’arrivée d’un attaquant pour le remplacer dans effectif de Laurent Batlles anime l’actualité du club ligérien. Dylan Saint-Louis, un ancien joueur de Sainté, a même fait un appel du pied à l’entraineur stéphanois pour renforcer son équipe. Revenu en France depuis le séisme en Turquie, il a proposé ses services à son club formateur à son ancien coach à Troyes.

Et la réponse de ce dernier est tombée. Il n’attend pas de nouvel attaquant. Il compte sur les joueurs dans son effectif pour combler l’absence de Gaëtan Charbonnier. « Ce n’est pas évident de perdre un joueur comme Gaëtan, car il était très important. Mais je pense qu’on a la capacité de le remplacer. Il va falloir s’adapter », a lâché Laurent Batlles. En pointe de l'attaquant, l' ASSE peur compter sur Jean-Philippe Krasso (11 buts, 6 passes décisives en 20 matchs cette saison) et Ibrahima Wadji.