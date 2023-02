Toulouse-OM : Tudor dévoile son commando pour le match à Toulouse

Publié par JEAN-LUC D le 19 février 2023 à 16:24

En clôture de la 24e journée de Ligue 1, l’ OM sera sur le terrain de Toulouse à 20h45. Découvrez le groupe convoqué par Igor Tudor pour le match au Stadium.

Ce soir, l'Olympique de Marseille tentera de consolider sa place de dauphin du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Pour y parvenir, Igor Tudor compte aligner la meilleure équipe possible ce soir sur la pelouse du Stadium de Toulouse. En attendant, le technicien croate a dévoilé son groupe pour ce déplacement en Haute-Garonne. Cependant, l’entraîneur olympien devra se passer de Samuel Gigot.

Le défenseur français est sorti sur blessure à Clermont la semaine dernière. Absent contre le Paris SG et Clermont, Nuno Tavares est remis sur pied à quelques jours du second classique. Une belle nouvelle pour Tudor qui a une nouvelle arme offensive pour le match de ce soir, à Toulouse. À quelques heures du match, Tudor a dévoilé une liste de 19 joueurs pour affronter le TFC.

OM : Le groupe des 19 de Tudor face à Toulouse

Gardiens : Lopez, Blanco

Défenseurs : Mbemba, Kolasinac, Kaboré, Clauss, Bailly, Balerdi, Tavares

Milieux : Rongier, Veretout, Guendouzi, Elmaz, Ounahi, Malinovskyi

Attaquants : Payet, Sanchez, Ünder, Vitinha.

Philippe Montanier craint l'OM

Présent en conférence de presse samedi, Philippe Montanier, le coach de l’équipe de Toulouse, n’a pas caché son admiration pour l’ OM d’Igor Tudor.

« Marseille est un vrai rouleau compresseur, avec beaucoup d’impact. Il va falloir qu’on reste sur ce que l’on sait faire, mais en termes d’intensité de jeu, il va falloir que l’on monte d’un cran. Une des clés du match, c’est que contre une équipe comme l’OM, il faut être bon à peu près partout, qu’on soit bloc médian, bloc bas ou bloc haut.

Tudor fait un très bon travail et on sait que travailler à Marseille, ça n’est pas simple. Premièrement, c’était un joueur de grande qualité. J’ai beaucoup d’affection pour les joueurs croates, qui ont un grand mental. Il a su insuffler vraiment sa méthodologie, son style de jeu et pour tout ça il mérite le respect », a confié l’ancien manager du Héllas Vérone.