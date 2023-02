Real Madrid : Deux coups durs pour Carlo Ancelotti avant Liverpool

Publié par Timothée Jean le 20 février 2023 à 14:24

À la veille du choc entre Liverpool et le Real Madrid en Ligue des champions, Carlo Ancelotti vient de recevoir une terrible nouvelle.

C’est le match à ne pas manquer cette semaine. Demain soir, à partir de 21h, le Real Madrid se déplace sur la pelouse d’Anfield pour affronter Liverpool dans le cadre des 8es de finale aller de la Ligue des Champions. Une affiche synonyme de retrouvaille pour les deux équipes.

En effet, les Madrilènes avaient triomphé des Reds (1-0) au Stade de France la saison dernière pour remporter leur 14e titre dans la compétition. Cette soirée avait été entachée par de graves incidents et problèmes d'organisation autour de l'enceinte. Moins d’un an après ces évènements, les deux équipes se retrouvent en Ligue des Champions. Liverpool a bien l’intention de prendre sa revanche, tandis que le Real Madrid est bien déterminé à aller le plus loin possible dans cette épreuve reine.

Néanmoins, la forme actuelle des hommes de Carlo Ancelotti suscite beaucoup d'inquiétude sur le plan physique. Et les dernières tendances ne rassurent pas. L’entraîneur madrilène sera privé de deux joueurs clés pour ce grand rendez-vous européen.

Real Madrid : Toni Kroos et Aurélien Tchouaméni forfaits face à Liverpool

En effet, Aurélien Tchouaméni et Toni Kroos ne seront pas du voyage à Liverpool. Comme cela était pressenti ces dernières heures, les deux milieux de terrain sont absents du groupe des joueurs retenus par le Real Madrid pour ce choc européen. Pour rappel, ces deux cadres avaient manqué le dernier match contre Osasuna pour des raisons de santé, ce qui n'avait pas empêché le Real de s'imposer 2-0. Ils ne sont donc pas opérationnels pour ce rendez-vous décisif.

Le Real Madrid enregistre aussi un autre forfait. Ferland Mendy n’est toujours pas remis de sa blessure à la jambe gauche et manquera le déplacement à Liverpool. En revanche, le Real Madrid pourra compter sur son meilleur atout offensif, Karim Benzema. Laissé au repos ce week-end, l'avant-centre va mieux et sera l'homme à surveiller de près pour la défense des Reds. L’entraîneur du Real Madrid récupère aussi Thibaut Courtois et Eden Hazard, qui sont bien présents dans le groupe madrilène.