Équipe de France : Le gros rêve de Tchouaméni avant le Mondial

Publié par ALEXIS le 11 novembre 2022 à 12:35

Sélectionné par Didier Deschamps, Aurélien Tchouaméni jouera sa première coupe du monde avec l’ Équipe de France. Il rêve déjà d'un gros titre.

Un peu plus d’un an après sa première sélection en Équipe de France (1er septembre 2021), Aurélien Tchouaméni est parmi les 25 joueurs convoqués par Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, du 20 novembre au 18 décembre. Ce n’est cependant pas une surprise, car, l’ex-milieu de terrain de l’AS Monaco s’est imposé dans l’entre-jeu du Real Madrid, à la place de Casemiro, parti à Manchester United. Il joue aux côtés du Ballon d’Or 2018, Luka Modric. Le Tricolore de 22 ans est aussi dans la même équipe que son compatriote Karim Benzema, sacré Ballon d’Or 2022.

Équipe de France : Aurélien Tchouaméni rêve du Ballon d'Or

À quelques jours du coup d’envoi du Mondial, Aurélien Tchouaméni rêve. Il a des étoiles plein les yeux. Il vise le Ballon d’Or, comme il l’a confié à L’Équipe : « C'est marrant parce que quand Karim Benzema a rapporté son Ballon d'Or (au Real Madrid) pour être célébré, dans ma tête je me suis dit : "Le Bernabeu, il en a vu des Ballons d'Or, quand même !” Faire partie de la liste des 30 nommés ? Oui, j'ai un challenge avec mon père à ce sujet. C'est un objectif que je me fixe. À moi de le cocher le plus rapidement possible. »

Un gros challenge pour le milieu de terrain des Merengues, mais il compte sur l’expérience de ses coéquipiers du Real Madrid : Modric et Benzema et aussi de l’ Équipe de France pour relever le défi. « Ça donne envie de se surpasser », a-t-il lâché. À noter que Aurélien Tchouaméni compte 14 sélections avec les Bleus, pour un but inscrit. En l'absence de Paul Pogba et N'Golo Kanté (blessés), il aura évidemment une lourde responsabilité dans l'entre-jeu de l'équipe de Didier Deschamps.