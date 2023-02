OM : Azzedine Ounahi déjà dans la tourmente à Marseille

Publié par Timothée Jean le 20 février 2023 à 13:54

Arrivé à l’ OM lors du dernier mercato hivernal, le milieu de terrain Azzedine Ounahi a grillé une importante cartouche dimanche soir à Toulouse.

Sous pression suite aux victoires du RC Lens, l’AS Monaco et du PSG plus tôt dans la journée, l' OM ne devait pas se rater face à Toulouse dimanche soir. Le club phocéen devait impérativement s’imposer en vue de conserver sa place sur le podium. Et les Marseillais ne sont pas passés à côté de cet objectif. Si le duel face au TFC a mal débuté pour l’ OM en encaissant un but dès la 3e minute de jeu, les Phocéens ont fait preuve de caractère pour renverser l’issue de la rencontre.

L’Olympique de Marseille s’est finalement imposé 3 buts à 2 à Toulouse et a repris sa 2e place du championnat. Une performance saluée par bon nombre d’observateurs. Toutefois, certains joueurs de l’ OM ont sévèrement été critiqués pour leur prestation mitigée. C’est notamment le cas d’Azzedine Ounahi. Alors qu'il avait été laissé sur le banc de touche lors des précédentes rencontres de l’ OM, le prodige marocain a connu sa première titularisation sous le maillot phocéen ce dimanche face à Toulouse. Le jeune milieu de terrain tenait sa chance pour gagner un peu plus la confiance d’Igor Tudor… et il ne l'a pas saisi.

OM : Azzedine Ounahi vivement critiqué après Toulouse

Sorti à la pause, Azzedine Ounahi a globalement déçu, et la presse locale ne se prive pas de le souligner. « Il a disparu au fil des minutes, éprouvant les pires difficultés à répondre au défi physique imposé par le TFC et existé dans le jeu prôné par Tudor. Remplacé logiquement à la pause par Malinovskyi, dont l’entrée a fait un bien fou », indique La Provence, qui lui a attribué la note de 3/10 pour sa prestation décevante contre Toulouse.

Placé à un poste inhabituel par son nouvel entraîneur Igor Tudor, l’international marocain connaît pour le moment des difficultés depuis son arrivée à l’ OM. Véritable sensation de la Coupe de monde au Qatar avec le Maroc, Azzedine Ounahi a prouvé ces dernières semaines qu'il était loin du niveau exigé par le technicien croate. Au point où certains craignent déjà qu’il devienne un véritable flop à l’ OM qui a déboursé environ 10 millions d'euros pour son transfert.

Azzedine Ounahi devra donc très vite s’adapter au style de jeu marseillais. En attendant, Igor Tudor prend toujours la défense de son joueur et demande de la patience pour sa jeune recrue.