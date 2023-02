OM : Les mots forts de Tudor qui ont transformé Marseille face au TFC

Publié par Enzo Vidy le 20 février 2023 à 10:54

Alors que l' OM est parvenu à s'imposer dimanche à Toulouse, Igor Tudor a eu des mots forts à la pause pour transformer Marseille face au TFC.

L' OM s'est fait peur dimanche soir à Toulouse. Sous pression au coup d'envoi après les victoires du PSG, de Monaco, et du RC Lens, les Marseillais n'avaient pas d'autres choix que de s'imposer au Stadium. Face à une équipe du Toulouse FC qui marche sur l'eau depuis le début de l'année, l' OM a mis beaucoup de temps avant de rentrer dans son match.

Dès la 3e minute de jeu, Thijs Dallinga, parfaitement servi par Mikkel Desler, trompe Pau Lopez, et fait exploser le Stadium. Marseille est pris à la gorge, et commet beaucoup trop d'erreur technique pour espérer revenir dans le match. En face, les hommes de Philippe Montanier continuent d'appuyer et seront tout proche de doubler la mise à la 18e minute, mais Pau Lopez maintient l' OM dans la partie.

À la pause, le TFC mène logiquement 1-0 et peut manifester beaucoup de regrets. Dès l'entame de la seconde période, Igor Tudor fait rentrer Ruslan Malinovskyi à la place d'Azzedine Ounahi, et c'est une tout autre équipe qui revient des vestiaires. En l'espace de 7 minutes, l' OM va renverser la rencontre, d'abord grâce à Chancel Mbemba à la 52e, puis par l'intermédiaire de Cengiz Ünder à la 59e minute.

Les hommes d'Igor Tudor inscriront un troisième but signé Nuno Tavares à 12 minutes de la fin, avant de concéder la réduction du score d'Ado Onaiwu en toute fin de match, finalement sans conséquence. L' OM finit par s'imposer 3-2, et s'offre le droit de rêver avant le choc face au PSG dimanche prochain.

OM-Toulouse : Les mots forts de certains cadres de Marseille à la pause

Si l' OM a réussi à s'imposer dimanche soir à Toulouse, la mi-temps y est pour beaucoup. D'après certains cadres de l'effectif marseillais, les joueurs se sont dit les choses dans le vestiaire pour changer de visage lors des 45 dernières minutes, comme l'explique Chancel Mbemba après la rencontre. "On a loupé notre première mi-temps. Le coach et le capitaine ont parlé à la pause et on a vu la différence en deuxième mi-temps."

Même discours pour Jordan Veretout, qui affirme qu'Igor Tudor a eu des mots justes pour remobiliser tout le monde. "Il y a eu des bons mots à la mi-temps pour rebooster les gars et tous ensemble on est retourné sur le terrain pour changer le cours du match et on l’a bien fait, s’est réjoui Jordan Veretout. Le coach ne nous a pas engueulés, il a juste trouvé les bons mots." 15 minutes qui ont donc littéralement transformé une équipe de l' OM qui semblait perdu lors des 45 premières minutes, et qui a finalement encore réussi à tout renverser sur son passage.