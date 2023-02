PSG Mercato : Galtier fait une importante annonce sur son avenir

Publié par JEAN-LUC D le 20 février 2023 à 14:54

Annoncé sur la sellette ces derniers jours, l’entraîneur du PSG, Christophe Galtier, a fait une importante annonce sur son avenir.

Nommé en juillet dernier en remplacement de Mauricio Pochettino, Christophe Galtier se retrouve déjà en difficulté sur le banc du Paris Saint-Germain suite aux résultats négatifs de ce début d’année 2023. D’après les renseignements récemment divulgués par le quotidien Le Parisien, le PSG pourrait mettre un terme au mandat de son entraîneur en cas d’élimination en Ligue des Champions après le huitième de finale retour contre le Bayern Munich, le 8 mars à l’Allianz Arena.

Pour lui succéder éventuellement, les noms de Zinédine Zidane, José Mourinho et Thomas Tuchel circulent déjà. Revigoré par la victoire de ses hommes ce dimanche après-midi face au LOSC (4-3), au Parc des Princes, à l’occasion de la 24e journée de Ligue 1, le technicien français ne s’avoue toutefois pas vaincu. Bien au contraire.

PSG Mercato : Galtier a « le soutien permanent » de sa direction sportive

À deux semaines du huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich, la pression s’accentue sur ses épaules de Christophe Galtier, dont la tête est déjà mise à prix dans les médias. Mais le Marseillais de 56 ans assure avoir le soutien de Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos.

« Un entraîneur qui perd quatre matchs d'affilée, encore plus au PSG, est évidemment en difficulté, il peut y avoir du doute autour. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai le soutien permanent de ma direction sportive et de mon président, c'est très important », a déclaré Christophe Galtier au micro de Prime Video après la rencontre. Reste maintenant à savoir si le discours sera le même au sein de la direction du Paris Saint-Germain en cas de nouvelles défaites face à l’OM dimanche en Ligue 1 et le 8 mars contre le Bayern en Ligue des Champions.