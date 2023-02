ASSE : Les Verts confirment un pas de plus vers le maintien

Publié par ALEXIS le 21 février 2023 à 12:58

L’ ASSE poursuit sa remontée au classement après sa victoire face à Nîmes (1-2), lundi soir, en clôture de la 24e journée de Ligue 2.

L’ ASSE n’est plus relégable après 24 journées de championnat. Sortie de la zone rouge après sa victoire sur Dijon FCO (2-0), il y a dix jours, l’AS Saint-Etienne s’est éloignée davantage des quatre dernières places de relégation en National, grâce à sa victoire sur le Nîmes Olympique au stade des Antonins, dans le Gard.

Les buts stéphanois ont été inscrits par la recrue hivernale Niels Nkounkou (0-1, 34e) et Ibrahima Wadji (2-0, 51e). Les Crocos ont réduit le score par Malik Tchokounté (1-2, 69e). Célébrant son but, le défenseur latéral gauche a rendu un hommage à Gaëtan Charbonnier, blessé au genou et forfait pour le reste de la saison.

L’ ASSE est désormais 15e avec 27 points, soit 4 points d'avance sur Nîmes, 17e et premier relégable à 14 journées de la fin du championnat. Laurent Batlles est évident heureux de voir son équipe prendre ses distances sur ses concurrents dans la course pour le maintien. « Je suis très heureux de gagner à Nîmes. On essaie d’avancer et ce succès est très intéressant pour nous », a-t-il déclaré en conférence de presse d’après-match.

ASSE : Laurent Batlles songe déjà à Pau

Après cette troisième victoire consécutive, l’entraîneur de l’ ASSE veut poursuivre sa série, afin de consolider le maintien de son équipe et ainsi s’éviter une fin de saison stressante, dans sa dernière ligne droite. Il s’est donc tourné rapidement vers le prochain match des Verts, à savoir la réception de Pau FC (16e), samedi à 19 h au stade Geoffroy-Guichard. Un autre adversaire direct dans la course pour le maintien.

« Il faut bien récupérer, car un match important, devant notre public, nous attend samedi. On se devra d’avoir le même état d’esprit. On n’a que 27 points, notre victoire et cette série de trois matchs ne sont pas des fins en soi. On a besoin d’humilité, de simplicité. »