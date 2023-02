OM Mercato : Eric Bailly tranche pour son avenir à Marseille

Publié par Timothée Jean le 21 février 2023 à 10:58

Alors qu’il a du mal à retrouver son meilleur niveau de jeu à l’ OM, Eric Bailly a déjà une idée très précise sur la suite de sa carrière.

Arrivé lors du dernier mercato estival en provenance de Manchester United sous la forme d’un prêt avec option d’achat, Eric Bailly a connu une première partie de saison difficile à l’ OM. L’international ivoirien a été très peu utilisé sous le maillot phocéen en raison de ses soucis physiques récurrents et sa longue suspension de sept matchs.

Depuis son arrivée à l’ OM, Eric Bailly n’a disputé que 8 matchs de Ligue 1, pour trois titularisations seulement. Ce faible temps de jeu suscite alors diverses spéculations sur son avenir à l'Olympique de Marseille. Certains observateurs du football français assurent qu’il a de fortes chances de voir le défenseur central retourner à Manchester United à l’issue de la saison. Sauf que le principal concerné ne l’entend pas de cette oreille.

OM Mercato : La déclaration d'Eric Bailly qui l'éloigne de Manchester United

Après sa longue suspension, Eric Bailly refoule à nouveau les terrains de la Ligue 1. Le 10 février à Clermont, le défenseur central a fait son retour sur le rectangle vert et a disputé la deuxième période de la rencontre. Il est aussi entré en fin de match lors de la victoire à Toulouse. Eric Bailly fait donc son retour au sein de la défense de l’ OM et espère voir l’option d’achat incluse dans son contrat être activée à l’issue de l’exercice en cours.

Pour cela, il faudra que l’ OM se qualifie pour la prochaine Ligue des Champions et qu’il dispute 50% du temps de jeu total. Le joueur de 28 ans espère ainsi enchaîner les rencontres avec l’ OM en cette seconde partie de saison et aider son équipe afin d'atteindre ses objectifs. « Quand tu vois cette équipe, ses supporters et tes proches qui te demandent de revenir, il y’a de la frustration. Mais j’ai déjà vécu des situations compliquées. J’espère être à la disposition du coach jusqu’à la fin de saison, désormais », a-t-il tranché dans des propos rapportés par La Marseillaise.

Eric Bailly devra sans doute glaner plus de temps de jeu à l’ OM. Avec la blessure de Samuel Gigot et la suspension de Chancel Mbemba, l’ancien défenseur de Villarreal sera certainement titulaire lors du prochain Classico contre le PSG, dimanche prochain au stade Vélodrome.