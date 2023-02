PSG Mercato : Le Paris SG tient la réponse de Thomas Tuchel

Publié par JEAN-LUC D le 21 février 2023 à 11:58

Pressenti pour remplacer Christophe Galtier sur le banc du PSG, Thomas Tuchel ne serait pas opposé à un retour dans la capitale.

Licencié en décembre 2020, puis remplacé par Mauricio Pochettino, Thomas Tuchel pourrait faire son grand retour au Paris Saint-Germain si Christophe Galtier venait à se faire limoger à son tour. Selon plusieurs sources concordantes, l’ancien coach de l’OGC Nice pourrait perdre son emploi si la bande à Kylian Mbappé se faisait sortir de la Ligue des Champions par le Bayern Munich le 8 mars prochain, à l’issue du huitième de finale retour, à l’Allianz Arena.

Si Luis Campos a contacté José Mourinho pour prendre la température et que l’Émir du Qatar rêve toujours de Zinédine Zidane, certains au sein de la direction parisienne militeraient pour un retour de Thomas Tuchel en cas d’éviction de Christophe Galtier. Et aux dernières nouvelles, le technicien allemand envisagerait bel et bien l’option d’un retour au Paris SG. Mais pas à n’importe quel prix.

PSG Mercato : Thomas Tuchel réclame des garanties au Paris SG

Selon les informations relayées ce mardi par le média britannique The Evening Standard, la direction du Paris Saint-Germain penserait sérieusement à faire revenir Thomas Tuchel sur le banc Rouge et Bleu. Nasser Al-Khelaïfi serait même disposé à admettre « son erreur de l’avoir renvoyé » la veille de Noël 2020. Toutefois, l’ancien manager de Chelsea aimerait avoir certaines garanties pour son avenir.

La source anglaise explique ainsi que ThomasTuchel souhaiterait être protégé du « pouvoir des joueurs » dans le vestiaire et être en mesure de se concentrer uniquement sur le sportif au sein d'un club où l'on ne parle pas que de football. En d’autres termes, l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund aimerait avoir toute la latitude de composer son équipe comme il l’entend, et aussi d’écarter des stars s’il le juge nécessaire. S’il n’a pas ces deux garanties, Thomas Tuchel ne reviendra pas à Paris.