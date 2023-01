PSG Mercato : Paris n'abandonne pas la piste Zinédine Zidane

Publié par JEAN-LUC D le 19 janvier 2023 à 18:17

Désormais barré par Didier Deschamps en Equipe de France, Zinédine Zidane, qui se cherche un nouveau challenge, pourrait être le prochain coup du PSG.

Alors qu’il faisait de l’Equipe de France sa priorité après avoir fait ses preuves sur le banc du Real Madrid, Zinedine Zidane est à présent obligé de revoir ses plans après la prolongation de Didier Deschamps jusqu’en décembre 2026. D’après les renseignements du quotidien L’Équipe, Zidane "n’en fait pas une maladie" et pourrait se laisser convaincre par un nouveau projet autre que l’Equipe de France.

Si son nom a été associé au Brésil puis aux États-Unis, en quête d’un nouveau sélectionneur, le champion du monde 1998 ne serait pas particulièrement emballé par ces destinations. Même Manchester United, Chelsea ou encore la Juventus ne le feraient pas tant rêver. À en croire son entourage, Zinédine Zidane serait ouvert à une arrivée au Paris Saint-Germain en cas d’échec de Christophe Galtier en Ligue des Champions. D’ailleurs, les dirigeants parisiens et le Marseillais de 50 ans auraient déjà préparé le terrain.

PSG Mercato : Zinédine Zidane en contact avec Paris

Biographe de Zinedine Zidane, Frédéric Hermel a livré de nouvelles révélations sur l’intérêt du Paris Saint-Germain pour l’ancien meneur de jeu de l’Equipe de France et du Real Madrid. Libre de tout contrat depuis l’été 2021, Zizou fait rêver les propriétaires Qataris du club de la capitale. D’ailleurs, les deux parties n’ont jamais rompu les contacts et le Ballon d’Or 1998 pourrait prendre la relève de Christophe Galtier dans quelques mois.

« Quand il quitte le Real, il a déjà envie d’entraîner, il a été très courtisé par le Paris Saint-Germain. Il a dit non parce qu’il espérait quand même l’équipe de France et qu’il ne voulait pas laisser passer le train de l’équipe de France », a expliqué le journaliste français résidant en Espagne, dans les colonnes de L’Équipe. Cependant, "le PSG devra faire un ravalement de façade et d’effectif", prévient déjà le quotidien sportif, Zidane souhaitant gagner à nouveau et poursuivre sur sa belle lancée du Real Madrid.