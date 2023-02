PSG Mercato : Un nouvel indice de taille tombe pour Zinédine Zidane

Publié par JEAN-LUC D le 21 février 2023 à 19:33

Grand rêve de l’émir du Qatar, Zinédine Zidane pourrait succéder à Christophe Galtier sur le banc du PSG. Les planètes commencent à s’aligner dans ce sens.

Nommé en juillet dernier, en remplacement de Mauricio Pochettino, Christophe Galtier est désormais plus que jamais menacé sur le banc du Paris Saint-Germain. Selon plusieurs sources proches de la direction parisienne, l’ancien coach de l’OGC Nice ne survivra pas à une élimination des Rouge et Bleu en huitième de finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich le 8 mars prochain. D’ailleurs, les dirigeants du club de la capitale auraient d’ores et déjà contacté certains techniciens dans l’éventualité d’un licenciement de Marseillais de 56 ans.

Ainsi, Luis Campos aurait tâté le terrain auprès de José Mourinho, l’actuel manager de l’AS Rome. En interne, certains membres de la direction du club militeraient pour un retour de Thomas Tuchel, qui serait intéressé, mais à certaines conditions. De son côté, le propriétaire des Rouge et Bleu, rêverait toujours de voir Zinédine Zidane. Et aux dernières nouvelles, cette dernière option prendrait de plus en plus d’ampleur à la Factory, siège du PSG.

PSG Mercato : Luis Campos viré pour faire la place à Zinédine Zidane ?

Arrivé l’été dernier pour remplacer Leonardo, Luis Campos serait lui aussi sur la sellette au Paris Saint-Germain. À l’instar de son entraîneur Christophe Galtier, le conseiller football de la formation parisienne pourrait aussi faire les frais d’une élimination précoce en Champions League. Ce mardi, le portail Foot Mercato révèle ainsi que même « si Luis Campos a commencé à dessiner les contours de l’effectif parisien pour la saison prochaine, il y a, à l’heure où nous écrivons ces lignes, des chances limitées que l’état-major le conserve au sein du club francilien. »

Très agacées « quant à la qualité du jeu proposé, alors que tout avait été mis en place pour que le duo Campos-Galtier installe sa patte », les autorités qataries réfléchiraient sérieusement à un départ de Luis Campos, dont la gestion du mercato hivernal serait critiquée à Doha. D’autant que Zinédine Zidane, qui envisagerait désormais une arrivée à Paris, pourrait changer d’avis si Campos restait en poste. Les prochaines semaines risquent donc d’être très mouvementées chez les Parisiens.