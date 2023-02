OM Mercato : Un départ déjà acté qui va faire mal à Marseille

Publié par Jules le 22 février 2023 à 10:08

Très performant depuis plusieurs semaines, l' OM a beaucoup recruté lors des deux derniers mercato, mais devrait également perdre des cadres.

Arrivé cet été à l' OM, Igor Tudor avait à cœur de bâtir un effectif compétitif afin que les Marseillais puissent jouer sur plusieurs tableaux à la fois. Durant les deux derniers marchés des transferts, 19 recrues sont arrivées à l'Olympique de Marseille afin de renforcer l'équipe. Un recrutement plutôt efficace pour les Marseillais qui réalisent une très belle saison, en ayant notamment éliminé le PSG de la Coupe de France, et en siégeant à la 2e place du classement de Ligue 1.

Parmi les joueurs arrivés l'été dernier, Nuno Tavares est vite devenu un cadre de l'effectif d'Igor Tudor à l' OM. Depuis son arrivée à Marseille, le latéral gauche, prêté par Arsenal aux Olympiens a disputé 27 rencontres et a inscrit 6 buts. Un bon bilan offensif, qui cache toutefois quelques lacunes défensives, comme l'explique Jean-Charles De Bono, consultant à Football Club de Marseille. "Si tes partenaires ne sont pas aussi bons, qui font de la couverture comme ils le font et qui coulissent très très bien, on pointerait plus du doigt le problème Tavares."

OM Mercato : Marseille devra se priver de Nuno Tavares

Prêté par Arsenal à l' OM, Nuno Tavares ne devrait donc pas s'éterniser à Marseille dans les prochains mois. Un peu comme William Saliba la saison passée, qui était retourner chez les Gunners pour s'y imposer après son excellente saison sous le maillot de l'Olympique de Marseille. Alors que la piste Folarin Balogun mène également à Arsenal, les Olympiens vont probablement devoir dire au revoir à leur piston gauche à la fin de la saison.

Un énorme coup dur pour l' OM qui tenait là un titulaire indiscutable, comme l'affirme Florent Germain, journaliste sportif spécialisé dans l'actualité marseillaise, qui estime "que l’OM ne peut pas se priver de ce joueur", affirmant que "Nuno Tavares est un titulaire indiscutable" avec le club phocéen.