En pleine négociation pour la signature de Quentin Merlin, Pablo Longoria envisage déjà deux autres options, en cas d'échec.

Mercato OM : Les alternatives de Longoria à Quentin Merlin

Pablo Longoria poursuit la chasse aux renforts pour l'Olympique de Marseille. Le dirigeant du club phocéen a jeté son dévolu sur Quentin Merlin, un arrière gauche évoluant au FC Nantes. Une piste qui semble compliquée puisque les négociations n'ont pas l'air d'aller dans le bon sens pour l'OM pour le moment. Alors qu'un accord aurait été trouvé entre le joueur et le club français, Marseille et le FC Nantes n'ont pas encore trouvé un accord quant aux modalités de paiement. De quoi ralentir Longoria pour son mercato, alors que le marché se referme dans une semaine. Face à la situation, la direction phocéenne prend ses responsabilités et veut anticiper sur un éventuel échec des négociations pour la signature de Quentin Merlin.

En attendant peut-être un issue favorable de la piste du joueur de 21 ans, l'OM active ses plans B et s'aligne sur la piste de deux joueurs. L'un d'eux est un ancien de la maison, prêté entre-temps par Arsenal. Il s'agit de l'arrière gauche portugais Nuno Tavares, actuellement en prêt du côté du Nottingham Forest cette saison. Le joueur n'entre pas dans les plans de Mikel Arteta et l'OM pourrait en profiter pour ramener l'arrière gauche.

Selon L'Equipe, toujours en alternative à Quentin Marlin, Longoria aurait coché aussi le nom d'Angelino, joueur évoluant en prêt à Galatasaray, en Turquie. Si les deux joueurs présentent l'avantage d'être offensif, il n'est pas moins qu'ils sont tous en difficulté dans leurs clubs où ils peinent à s'imposer.