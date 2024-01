Après avoir laissé filer Renan Lodi en Arabie Saoudite, l'Olympique de Marseille songe à renforcer le poste d'arrière gauche avec un retour de Nuno Tavares.

Mercato OM : Nuno Tavares, le bon plan de Pablo Longoria

C'est une cible assez bien connue de l'Olympique de Marseille, qui ne serait pas contre la possibilité de renouer avec ses anciens amours. Cette fois-ci, ça implique un poste stratégique pour le club phocéen qui n'a pas l'intention de se contenter de la seule signature d'Ulisses Garcia. Débarqué des Suisses de Young Boys Berne contre trois millions, le défenseur ne peut régler tout seul la question du côté gauche de la défense de Gennaro Gattuso. Ainsi, un retour de Nuno Tavares serait envisagé. Le Portugais a déjà évolué sur la Canebière la saison dernière avec 31 matchs de Ligue disputés. Sous contrat à Arsenal, il est actuellement prêté à Nottingham Forest. Il viendrait combler le vide créé par le départ de Renan Lodi, qui a rejoint Al-Hilal, en Arabie Saoudite, contre la somme de 23 millions d'euros.

L'OM sur plusieurs pistes

Les dirigeants marseillais cherchent donc à doubler le poste de latéral gauche et ne manquent pas d'options, même si elles sont très peu probables d'aboutir. Mehdi Benatia et Pablo Longoria sont annoncés sur la piste d' mais Adrien Truffert mais ne pourront pas aller loin puisque le Stade Rennais n'a aucune intention de le laisser partir cet hiver. Ce qui rend le dossier déjà compliqué. Après avoir sondé plusieurs possibilités dans le championnat français de Ligue 1, ils ont dû se rabattre sur une vieille connaissance que représente Nuno Tavares. Une piste qui semble plus accessible pour les dirigeants marseillais puisque le Portugais de 23 ans manque cruellement de temps de jeu à Nottingham où il est en prêt avec seulement trois apparitions en Premier League. Le joueur même serait ouvert à un retour au Vélodrome.