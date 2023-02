PSG : Gros coup dur à Paris à trois jours du Classico

Publié par JEAN-LUC D le 23 février 2023 à 11:37

À trois jours du déplacement à Marseille, le PSG n’est pas au bout de ses peines. Déjà privé de Neymar, Paris comptait une autre absence ce jeudi.

La préparation du Paris Saint-Germain pour le choc de la 25e journée de Ligue 1 contre l’Olympique de Marseille n’aura pas forcément été idéale pour la bande à Kylian Mbappé. Souffrant d'un syndrome grippal, Christophe Galtier ne s’est pas présenté au Camp des Loges pour l’entraînement de ce jeudi.

« Souffrant d’un syndrome grippal, Christophe Galtier restera au repos ce jour. La séance d’entraînement sera dirigée par Thierry Oleksiak et João Sacramento », annonce le club de la capitale sur les réseaux sociaux. Un terrible coup dur pour le champion de France en titre qui se déplace au Vélodrome dimanche.

Même si le PSG n’a donné aucune indication sur la durée d'indisponibilité de son entraîneur, l’absence de ChristopheGaltier ce jeudi pourrait être une simple précaution du staff parisien pour préserver le reste du groupe après avoir récemment fait face à un virus mystère lors du déplacement à Monaco. Par ailleurs, les Rouge et Bleu devraient également faire le voyage sur la Canebière sans leurs supporters.

OM-PSG : Les supporters parisiens interdits de déplacement

Les supporters du Paris Saint-Germain seront à nouveau interdits de déplacement à Marseille, dimanche soir, pour soutenir leur équipe face à l’OM, en clôture de la 25e journée du championnat, selon un arrêté du ministère de l’Intérieur publié ce jeudi. En effet, invoquant la « rivalité » entre les supporters des deux clubs ayant « entraîné dans le passé et de manière récurrente des troubles graves à l'ordre public », les autorités des Bouches-du-Rhône avaient pris, début février, des arrêtés interdisant aux supporters parisiens « d’accéder au Stade Vélodrome et de circuler ou de stationner » à ses abords « et dans les arrondissements proches » pour les deux matches des 8 et 26 février.

Un arrêté ministériel publié ce jeudi au Journal Officiel vient compléter ces dispositions en interdisant « le dimanche 26 février 2023 de zéro heure à minuit, le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Paris-Saint-Germain ou se comportant comme tel (...) entre les communes de la région d'Ile-de-France et la commune de Marseille ».