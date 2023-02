PSG : Changement tactique en vue pour Christophe Galtier à Marseille

Publié par Enzo Vidy le 22 février 2023 à 14:08

À cinq jours du déplacement à Marseille pour le PSG, Christophe Galtier prépare un changement tactique pour cette rencontre au sommet.

Le dernier affrontement entre l' OM et le PSG est certainement toujours présent dans la tête de Christophe Galtier. Le 8 février dernier, le Paris Saint-Germain a été surclassé par Marseille au Vélodrome et a affiché un visage extrêmement inquiétant à tous les niveaux.

Pris à la gorge par le pressing marseillais, le PSG a concédé comme rarement un très grand nombre d'occasions, sans parvenir à se montrer dangereux en contre. Mais dimanche prochain, les paramètres ne seront pas tout à fait les mêmes que lors du dernier 8e de finale de Coupe de France. Tout d'abord, l'élément le plus important à prendre en compte est la présence de Kylian Mbappé, grand absent du dernier affrontement entre les deux équipes.

Le natif de Bondy sera sans aucun doute l'atout numéro un du PSG pour contrer le terrible pressing de l' OM. De plus, l'absence d'ores et déjà actée de Neymar devrait permettre à Christophe Galtier de changer son système de jeu sur la pelouse du Vélodrome.

PSG : Christophe Galtier devrait repasser à une défense à 3 pour le Classico

D'après les informations communiquées par L'Équipe, la blessure de Neymar pourrait contraindre Christophe Galtier à changer ses plans en ce qui concerne le secteur offensif. De ce fait, le quotidien sportif indique qu'il est fort probable de voir le PSG évoluer avec une défense à 3 dimanche soir à Marseille avec une charnière centrale composée de Marquinhos, Sergio Ramos et Presnel Kimpembe.

La condition de ce changement concerne également la présence de Nuno Mendes et d'Achraf Hakimi, tous les deux blessés depuis plusieurs jours, mais qui sont en passe de reprendre le chemin de l'entraînement collectif. Dans le secteur offensif, Kylian Mbappé et Lionel Messi devraient être les deux attaquants de pointe du PSG sur la pelouse du Vélodrome. Quant au milieu de terrain, Marco Verratti et Danilo Pereira seront vraisemblablement alignés devant la défense parisienne.