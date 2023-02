FC Barcelone Mercato : Une première offre refusée pour Raphinha

Publié par Jules le 23 février 2023 à 12:50

Peu actif sur le marché des transferts cet hiver, le FC Barcelone aurait tout de même pu perdre Raphinha et aurait refusé une offre.

Lors du dernier mercato, le FC Barcelone n'a finalement pas fait de folies. En effet, malgré les départs de Memphis Depay, d'Hector Bellerin et de Gerard Piqué, le Barça n'a recruté personne pour les remplacer à court terme, ce qui pourrait poser problème dans les prochains mois, notamment si les blessures s'enchaînent du côté des Blaugranas. Toutefois, l'hémorragie aurait pu être pire si d'autres joueurs auraient avaient quitté le Barça au mois de janvier, ce que le club a évité.

Arrivé cet été au FC Barcelone contre la coquette somme d'environ 60 millions d'euros, Raphinha peine à convaincre son monde en Catalogne et n'est pas devenu le leader offensif que le Barça attendait. Néanmoins, les choses semblent aller mieux pour le Brésilien depuis le début de l'année 2023, lui qui enchaîne les buts et profite de la blessure d'Ousmane Dembélé pour s'illustrer. Cependant, les choses auraient pu être bien différentes pour l'attaquant barcelonais, qui aurait pu quitter le club pour retourner en Angleterre.

FC Barcelone Mercato : Le Barça refuse une somme folle pour Raphinha

Malgré les rumeurs qui envoyaient Raphinha loin du FC Barcelone, il semblerait que le club espagnol ait d'autres plans pour l'international brésilien. Comme le révèle Sport ce jeudi, le Barça aurait même refusé une très belle offre provenant de Premier League. Selon les informations du média espagnol, Arsenal aurait transmis une offre de 70 millions d'euros aux Blaugranas pour l'attaquant de 26 ans lors du dernier mercato hivernal.

Le FC Barcelone aurait finalement refusé cette très belle offre et préfère faire confiance à l'ancien joueur du Stade Rennais, qui commence à peine à trouver ses marques en Catalogne. Un choix qui semble déjà payé puisque Raphinha a inscrit un but et délivré une passe décisive la semaine passée contre Manchester United en Ligue Europa avec le Barça.