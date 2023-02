OM Mercato : Une catastrophe se confirme pour Eric Bailly

Publié par Timothée Jean le 23 février 2023 à 22:37

Prêté par Manchester United, Eric Bailly va-t-il quitter l’ OM à l’issue de la saison ? Le défenseur ivoirien semble déjà fixé sur son avenir.

Il y a certains joueurs qui ont du mal à se relancer après une période difficile. Eric Bailly en fait partie. Arrivé à l’ OM en aout dernier sous la forme d’un prêt payant en provenance de Manchester United, l’international ivoirien peine à enchainer des matchs sous le maillot phocéen. La faute à des soucis physiques de plus en plus récurrents.

Le défenseur central a en effet connu une première partie saison frustrante à l’ OM, minée par une succession de blessures qui ont certainement commencé contre le PSG. Le 16 octobre dernier, lors de la défaite des Marseillais au Parc des princes, Eric Bailly est sorti blessé à la cuisse, avant d’être remplacé dans la foulée par Samuel Gigot.

Le 8 février dernier, lors de la victoire de l’ OM face au PSG en Coupe de France (2-1), Eric Bailly ne figurait même pas sur la feuille du match. Et pour cause, il avait écopé de 7 matchs de suspension suite à un vilain geste sur l’attaquant de Hyères, Almike Moussa N'Diaye. Après avoir purgé sa peine, le joueur de 28 ans a fait son retour sur la pelouse de Clermont (0-2), avant de rentrer en toute fin de match contre Toulouse (2-3).

OM Mercato : Eric Bailly vers un retour à Manchester United

Depuis le début de la saison, Eric Bailly ne comptabilise que 14 rencontres disputées avec l’ OM cette saison. Un volume de jeu assez maigre pour un joueur de son calibre. Avec la suspension de Chancel Mbemba et la blessure Samuel Gigot, le défenseur ivoirien devrait longuement entamer le prochain Classico contre le PSG, prévu ce dimanche au stade Vélodrome. Il espère ainsi en finir avec tous ses pépins physiques et engranger plus de temps de jeu en cette seconde partie de saison.

Toutefois, l’ancien joueur de Villarreal n’est pas certain de poursuivre son aventure à l’ OM. Selon les dernières informations de L’Équipe, Eric Bailly a bien conscience que son option d'achat estimée à environ 7 M€ a très peu de chances d'être levée par les dirigeants phocéens à l’issue de l’exercice en course. Sauf une énorme surprise, le défenseur central devrait retourner à Manchester United en juillet prochain avant de trouver une nouvelle porte de sortie. C’est la tendance qui se profile dans ce dossier, même aucune décision n’a encore été arrêtée entre les différentes parties.