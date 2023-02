ASSE : Après Bamba, deux retours se confirment en attaque

Publié par Jules le 24 février 2023 à 10:37

Alors que l' ASSE est sur une série de résultats positifs en Ligue 2, les Stéphanois vont pouvoir compter sur des renforts dans les prochains jours.

Après une série de 3 victoires consécutives en Ligue 2, l' ASSE reprend espoir pour le maintien en Ligue 2. Ce week-end, les Verts affrontent le Pau FC et vont tenter de s'offrir un quatrième succès de rang, ce qui n'est plus arrivé depuis très longtemps à l'AS Saint-Etienne. Pour ce faire, Laurent Batlles pourra compter sur plusieurs retours au sein de l'effectif stéphanois, à commencer par Kader Bamba, arrivé cet hiver, et qui était malheureusement blessé lors des dernières rencontres en Ligue 2.

Une très belle nouvelle pour l' ASSE qui va avoir besoin de tous les renforts disponibles pour tenter de maintenir le rythme de croisière qui est le sien depuis plusieurs semaines. Tandis que Laurent Batlles semble avoir trouvé la recette qui marche, le coach de Sainté ne devrait pas être opposé au retour de plusieurs éléments offensifs dans les prochains jours, ce qui lui donnerait plus de choix pour son attaque, d'autant que Gaëtan Charbonnier est blessé jusqu'à la fin de saison.

ASSE : Deux jeunes attaquants de retour à Saint-Etienne

Avec la grave blessure de Gaëtan Charbonnier, les options offensives ne sont pas légion pour Laurent Batlles qui doit se contenter de quelques attaquants pour former son groupe. Néanmoins, le coach de l' ASSE devrait pouvoir compter sur quelques retours dans ce secteur de jeu. En effet, Antoine Gauthier (18 ans) et Mathys Saban (20 ans), blessés ces dernières semaines, ont fait leur retour à la compétition avec la réserve, eux qui ont déjà fait quelques apparitions avec le groupe professionnel.

Néanmoins, Laurent Batlles ne veut pas trop bousculer son groupe avec des éléments qui manquent d'expérience. "La porte n'est pas fermée pour les jeunes, mais le groupe vit bien, il me donne satisfaction depuis quelque temps, explique l'entraîneur de l' ASSE. Je suis focus sur les joueurs qui le composent." Cependant, il n'est pas impossible que les jeunes aient un rôle à jouer en fin de saison, surtout si les blessures viennent déstabiliser le groupe de l'AS Saint-Etienne dans les prochaines semaines.