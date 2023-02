PSG : Un forfait se dessine à Paris pour le choc face à Marseille

Publié par Enzo Vidy le 24 février 2023 à 11:07

À deux jours du choc entre Marseille et le PSG au Vélodrome, un forfait se dessine à Paris pour Christophe Galtier et son équipe.

Le choc au sommet approche, et les groupes commencent petit à petit à se dessiner. Au PSG, la pression sera bien plus forte qu'à Marseille, car une nouvelle défaite pourrait définitivement faire entrer le Paris SG dans une crise sportive de grande ampleur. De plus, l'élimination en Coupe de France le 8 février dernier sur la pelouse du Vélodrome n'a clairement pas été digérée chez les supporters parisiens.

Pour cette affiche de prestige, Christophe Galtier sait d'ores et déjà qu'il ne pourra pas compter sur la présence de Neymar, touché à la cheville dimanche dernier lors de la victoire face au LOSC. Ces derniers jours, plusieurs incertitudes étaient toujours présentes, mais l'entraîneur du PSG pouvait se satisfaire de voir revenir plusieurs défenseurs à l'entraînement.

C'était notamment le cas de Nordi Mukiele, ou encore Marquinhos, tous les deux absents le week-end dernier au Parc des Princes. Mais pour le premier cité, les dernières nouvelles ne sont pas très bonnes quant à sa présence sur la pelouse de Marseille dimanche prochain.

PSG : Vers un forfait de Nordi Mukiele pour le déplacement à Marseille

D'après les informations communiquées par le journaliste Hadrien Grenier, le PSG ne devrait pas pouvoir compter sur Nordi Mukiele, qui semble encore un peu trop juste pour pouvoir faire partie du groupe de Christophe Galtier. Le journaliste ajoute également qu'Achraf Hakimi et Nuno Mendes n'ont toujours pas repris l'entraînement collectif et sont incertains pour la rencontre de dimanche.

Ce sont donc plusieurs mauvaises nouvelles qui touchent le PSG à 48 heures du Classico, et qui pourraient grandement contrecarrer les plans de l'entraîneur parisien, qui souhaitait repasser dans un système à 3 défenseurs pour ce match de gala. Les prochaines heures seront donc déterminantes pour les deux latéraux du PSG, ainsi que pour l'organisation tactique souhaitée par Christophe Galtier pour espérer ramener un résultat de ce périlleux déplacement au Vélodrome.