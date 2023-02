PSG Mercato : Un cador européen ne lâche pas Neymar

Publié par Jules le 24 février 2023 à 09:37

Alors que l'avenir de Neymar est incertain au PSG, les pistes sont peu nombreuses pour le Brésilien, même si un cador européen s'accroche encore.

Depuis le début de saison, Neymar affiche un bon niveau avec le PSG, peut être le meilleur depuis son arrivée. En effet, l'international brésilien (124 sélections, 77 buts) réalise un bel exercice 2022-2023, et a déjà été l'auteur de 18 buts et de 17 passes décisives en 29 rencontres, toutes compétitions confondues avec le Paris SG. Malgré ce bon bilan statistique, le futur de l'attaquant brésilien est toujours incertain dans la capitale.

Alors que Lionel Messi est lui aussi annoncé sur le départ ces dernières semaines, le PSG pourrait perdre deux de ses stars dans les prochains mois. Seul problème, Neymar coûte cher, très cher, et les clubs capables de l'accueillir sont peu nombreux. Les regards se tournent donc vers la Premier League pour l'avenir de l'attaquant parisien, là où les clubs ont le plus de budget, et ont les épaules suffisamment solides pour valider un transfert aussi important.

PSG Mercato : Chelsea, la seule option valable pour Neymar ?

Il y a une semaine, Football Insider révélait que Chelsea était toujours dans la course pour tenter de s'offrir Neymar, une information reconfirmée aujourd'hui par le média anglais. En effet, ce dernier affirme que le club londonien serait la dernière option vraiment plausible pour l'attaquant du PSG, qui a des demandes financières très importantes, que n'importe quel club ne peut pas satisfaire. Néanmoins, le Brésilien du Paris SG n'est pas considéré comme une priorité par les Blues.

Le média spécialisé affirme que plusieurs clubs anglais ont réfléchi à l'option Neymar. Liverpool, Man United, Man City et Newcastle ont notamment pensé à cette option, mais pensent que le joueur du PSG est trop cher. Il faudrait une offre comprise entre 70 et 80 millions d'euros pour convaincre le Paris SG de lâcher le Brésilien, qui demande plus d'1 million d'euros hebdomadaire. Une somme folle que Chelsea peut dépenser, comme on l'a vu durant le dernier mercato hivernal.