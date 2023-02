FC Barcelone Mercato : Un grand club anglais insiste pour Raphinha

Publié par Jules le 24 février 2023 à 22:46

Arrivé cet été au FC Barcelone, Raphinha aurait déjà pu quitter le club dès cet hiver si les Blaugranas n'avaient pas bloqué les offres pour le Brésilien.

Après un début de saison assez compliqué sous les couleurs du FC Barcelone, Raphinha a finalement réussi à s'imposer comme un élément offensif majeur avec le Barça. Acheté pour presque 60 millions d'euros, l'attaquant brésilien avait beaucoup de pression au moment de son arrivée. Mais à force de temps et de patience, l'attaquant du Barça arrive désormais à montrer une partie de son talent en Catalogne, notamment avec la blessure d'Ousmane Dembélé, qui lui laisse plus de temps de jeu.

Auteur de 5 buts et 5 passes décisives avec le FC Barcelone depuis le retour de la Coupe du monde, Raphinha a réussi à se faire une place de choix dans l'effectif de Xavi et est presque devenu un incontournable du Barça ces dernières semaines. Cet hiver, les Blaugranas ont d'ailleurs décidé de refuser les offres pour son attaquant, et notamment une proposition d'Arsenal, qui était prêt à mettre une sacrée somme pour s'offrir l'international brésilien (16 sélections, 5 buts) durant le mois de janvier.

FC Barcelone Mercato : Arsenal prépare une nouvelle offre pour Raphinha

Le refus du FC Barcelone de vendre son joueur à Arsenal n'a cependant pas découragé les Gunners. En effet, le club anglais serait déjà prêt à repasser à l'action pour tenter de s'offrir le Brésilien, comme l'affirme Sport. Tandis que les Blaugranas ont refusé une offre de 70 millions d'euros pour Raphinha, le club londonien voudrait retenter sa chance lors du prochain mercato estival avec une nouvelle proposition.

Néanmoins, Xavi semble compter sur Raphinha pour les prochaines années, d'autant plus que le contrat de l'attaquant brésilien court jusqu'en 2027 avec le FC Barcelone. Les Gunners devront donc se montrer très convaincants pour espérer que le Barça puisse lâcher son joueur, d'autant que ce dernier semble avoir retrouvé du rythme et le chemin des filets ces dernières semaines.