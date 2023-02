OM : Les révélations de Gomis sur Igor Tudor avant le Classico

Publié par Timothée Jean le 24 février 2023 à 19:07

Alors que le Classico entre l’ OM et le PSG approche à grands pas, Bafétimbi Gomis a lâché de croustillantes confidences sur Igor Tudor.

Depuis son arrivée sur le banc de l' OM en remplacement de Jorge Sampaoli démissionnaire, Igor Tudor a parcouru un long chemin pour obtenir la confiance de ses supporters. Vivement critiqué en début de saison, surtout après l’élimination précoce en Ligue des Champions, le technicien croate à réussir à inverser la tendance en enchaînant de bons résultats sur le plan national.

À présent, c’est tout un peuple marseillais qui est à fond derrière Igor Tudor et l’ OM. L’équipe phocéenne occupe la deuxième place de la Ligue 1 après 24 journées et tentera de battre une nouvelle fois le PSG dimanche prochain au Vélodrome. Sur une série de trois victoires consécutives, les Marseillais sont en pleine confiance avant d’affronter des Parisiens émoussés. Toute la cité phocéenne rêve déjà de ce nouvel exploit.

OM : Bafétimbi Gomis loue les qualités d'Igor Tudor

Aujourd’hui, l’ OM apparaît comme un sérieux candidat dans la course au titre de champion de France. Et si cette réussite d’Igor Tudor à Marseille peut surprendre certains observateurs du football français, ce n’est pas le cas de Bafétimbi Gomis. L’ancien attaquant de l’ OM et de l’ASSE a eu l’occasion de côtoyer le technicien croate lors de son bref passage à Galatasaray.

Interrogé par La Provence, Bafétimbi Gomis a en effet reconnu que lgor Tudor avait grandement contribué au titre de champion remporté par la formation stambouliote lors de la saison 2017-2018. Il pourrait donc rééditer cet exploit à l’Olympique de Marseille. Bafétimbi Gomis a en tout cas loué les compétences du coach croate, doté d’une « grande force mentale ».

« On avait remporté le titre avec Galatasaray où Tudor avait posé les bases de notre succès. Il est intelligent, a une personnalité et un caractère fermes, une grande force mentale. Il nous l'avait inculqué ces quelques mois où j'ai eu la chance d'être coaché par lui. En plus, c'est le genre à assumer quoiqu'il arrive ses choix », a-t-il indiqué.