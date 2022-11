Ligue des Champions : Le PSG tombe contre un cador européen !

Publié par Thomas le 07 novembre 2022 à 12:29

Ce lundi se tenait le tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des Champions. Le PSG, 2e de son groupe, a hérité d'un colosse européen.

Ligue des Champions : Le PSG hérite du Bayern pour les 8es

Les supporters retenaient leur souffle. Ce lundi, se déroulait le tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des Champions, une compétition où le Paris Saint-Germain faisait partie du chapeau numéro 2. Seul club français à ce stade de la compétition, le PSG pouvait tomber contre Naples (leader de Serie A), Tottenham (tombeur de l’OM), le Real Madrid (vainqueur de l’édition passée), le Bayern Munich (leader de Bundesliga), Manchester City (2e de Premier League), le FC Porto (2e du championnat portugais) et Chelsea (vainqueur de l’édition 2021). C’est finalement contre le Bayern Munich que les hommes de Christophe Galtier se mesureront lors des 8es de finale de la Ligue des Champions.

Un adversaire bien connu pour le PSG, qui avait croisé la route des Bavarois en finale de la compétition en 2020 (défaite 1-0) puis la saison suivante en quarts de finale (victoire du Paris SG sur l’ensemble des deux rencontres). Au total, le club de la capitale aura inscrit 11 matchs, pour 6 victoires et 5 défaites contre l’écurie allemande.

PSG : La réaction de Luis Campos après le tirage

Présent lors du tirage au sort, le directeur du recrutement parisien, Luis Campos a donné son point de vue sur ce tirage pour le moins compliqué. « On prend un grand club, une grande équipe. On est fiers d’être là. Il faut profiter du fait de jouer contre une grande équipe et démontrer qu’on a une des meilleures équipes au monde en ce moment au PSG », a déclaré le Portugais au micro de Canal +.

Le reste du tirage de Ligue des Champions :

Leipzig-Manchester City

Club Brugge-Benfica

Liverpool-Real Madrid

Milan AC-Tottenham

Eintracht Francfort-Naples SSC

Borussia Dortmund-Chelsea

Inter Milan-FC Porto