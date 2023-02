ASSE : Laurent Batlles élogieux envers une recrue défensive

Publié par Dylan le 25 février 2023 à 16:47

Présent en conférence de presse avant ASSE-Pau, le coach des Verts Laurent Batlles en a profité pour encenser un défenseur.

L'AS Saint-Étienne doit réaliser la passe de quatre ! En accueillant le Pau FC (16ème) ce week-end, le club forézien (15ème) a l'occasion de respirer encore un peu plus loin de la zone rouge. Les deux équipes possèdent le même nombre de points (27) et donc la même avance sur le premier relégable Nîmes : soit 4 longueurs. Une avance qui paraît confortable mais qui pourrait être rapidement effacée en cas de faux-pas.

Face à la situation, l'entraîneur de l'ASSE Laurent Batlles s'est présenté en conférence de presse. Il a analysé la rencontre en voulant poursuivre la bonne série de trois victoires consécutives en Ligue 2. Trois victoires importantes, puisqu'elles ont presque toutes été réalisées contre un concurrent au maintien : Annecy (10ème), Dijon (19ème) et Nîmes (17ème). Pour rappel, les 4 derniers clubs en Ligue 2 descendent en National cette saison.

Laurent Batlles encense Niels Nkounkou avant ASSE-Pau

Durant la conférence de presse, Laurent Batlles a été interrogé sur l'apport de Niels Nkounkou à l'équipe. Le latéral gauche fait beaucoup de bien depuis son arrivée cet hiver en provenance d'Everton. Dernièrement, il s'est illustré avec un but et une passe décisive contre le Nîmes Olympique (victoire 2-1). Une performance saluée par le technicien de 47 ans : « Il a cette capacité à mettre beaucoup de vitesse offensive mais aussi défensive pour revenir et sécuriser un peu. On essaie de mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Il a été buteur mais aussi passeur à Nîmes, c'est important » a-t-il confié.

Par la suite, l'ancien coach de l'ESTAC Troyes n'a pas caché son soulagement de voir un Nkounkou désormais libéré : « Quand on est allé le chercher, c'était un peu pour ça (l'apport offensif, ndlr). Mais il y avait un temps d’adaptation à avoir pour lui et pour nous. Il nous a fallu apprendre ses points forts et ses points faibles pour le mettre dans les meilleures conditions » a-t-il poursuivi. Face au Pau FC, Niels Nkounkou pourrait déjà connaître sa sixième titularisation avec les Verts.