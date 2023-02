ASSE : Le message fort de Batlles aux supporters de Sainté avant Pau

Publié par ALEXIS le 25 février 2023 à 12:17

À quelques heures du match de l’ ASSE face à Pau FC, à Geoffroy-Guichard, Laurent Batlles a envoyé un message fort aux supporters des Verts.

Ce samedi (19h), l’ ASSE (15e) affronte Pau FC (16e), dans un match décisif entre concurrents directs dans la course pour le maintien en Ligue 2. Les deux clubs comptent le même nombre de points (27), mais l’AS Saint-Etienne a un léger avantage grâce à la différence de buts. Vu l’enjeu de la rencontre, les Verts et les Béarnais vise rien que la victoire, car le vainqueur prendrait trois précieux points d’avance sur son adversaire dans la lutte pour se maintenir en deuxième division.

L’ ASSE enregistre certes des absents dans son groupe : Gaëtan Charbonnier (opéré du genou), Aïmen Moueffek (ischio-jambiers), Mateo Pavlovic et Lenny Pintor, cependant Laurent Batlles peut compter sur le soutien du public de Geoffroy-Guichard face à Pau FC.

ASSE : Batlles, « les supporters de Saint-Etienne font partie de l’image du club »

En effet, plus de 20 000 fans sont annoncés dans le Chaudron, ce samedi. L’entraineur des Stéphanois a ainsi fait un gros clin d’oeil aux supporters stéphanois, avant la 25e journée de Ligue 2. Il assure que son équipe et lui sont en phase avec le peuple vert depuis son arrivée au club, à l’été 2022.

« Je n’ai jamais senti qu’il y avait un écart entre l’équipe et le public. Aujourd’hui, on essaie, avec eux, d’avancer dans ce championnat. Ils nous montrent tout ce qu’on représente pour eux et pour la France entière. Ils font partie de l’image de l’ ASSE. J’ai connu de grands moments avec eux et j’espère en vivre d'autres avec mes joueurs », a déclaré Laurent Batlles, en conférence de presse d’avant-match.