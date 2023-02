PSG Mercato : Ce terrible constat sur les recrues de Campos

Publié par Ange A. le 26 février 2023 à 11:10

Alors que le PSG entre dans une phase décisive de la saison, le recrutement opéré par Luis Campos l’été dernier est sujet à critiques.

Le Paris Saint-Germain ne réalisera que le doublé dans le meilleur des cas cette saison. Déjà éliminé de la Coupe de France, le PSG reste seulement engagé en Ligue des champions et occupe la place de leader au classement en championnat. Malgré l’arrivée du duo Christophe Galtier - Luis Campos, le club francilien est retombé dans ses travers. Les Parisiens sont d’ailleurs à un pas de l’élimination en C1 après leur huitième de finale perdu contre le Bayern au Parc des Princes. Alors que la triplette offensive parisienne fait souvent l’objet de critiques, Goal s’est penché sur l’apport des six recrues de Luis Campos : Vitinha, Nordi Mukiele, Renato Sanches, Fabian Ruiz, Carlos Soler et Hugo Ekitike. Une contribution quasi-nulle selon le média en ligne.

PSG Mercato : Les raisons de la galère des renforts de Campos

La source indique en effet que certains facteurs justifient la mauvaise passe des renforts de Luis Campos au Paris SG. Le site croit savoir que certaines recrues sont frustrés pas le nouveau statut de Kylian Mbappé depuis sa dernière prolongation de contrat. De même, le système tactique mis en place par le nouvel entraîneur du PSG ne ferait la part belle qu’à la triplette offensive des Rouge te bleu.

Un choix de Christophe Galtier qui ne ferait davantage que rajouter la pression à ces recrues. Lesquelles doivent s’impliquer davantage par rapport aux titulaires habituels. De même, d’anciens éléments s’interrogent d’ailleurs sur le recrutement de Vitinha. Flamboyant à ses débuts, l’ancien de Porto est déjà rentré dans le rang à Paris. À tel point que même Neymar Jr s’interrogerait déjà sur le véritable niveau de l’international lusitanien. Le média spécialisé espère que les recrues vont se remettre à niveau. De peur que le club francilien n’enchaîne encore de nouvelles contreperformances en cas de relâchement de ses cadres.