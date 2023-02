OL : Avant Grenoble, une grosse incertitude pour Laurent Blanc

Publié par Timothy le 27 février 2023 à 15:23

Après sa victoire rassurante à Angers (3-1), samedi, qui permet à l' OL de souffler un peu, une blessure ne rassure pas Laurent Blanc.

La brillante victoire de l' OL à Angers redonne de l'espoir aux hommes de Laurent Blanc. Même si elle est encore loin d'effacer les lacunes défensives. À la veille d'affronter Grenoble en quart de finale de Coupe de France (21h10), l'entraîneur de l' OL a encore du pain sur la planche.

Pour recevoir Grenoble sereinement, l'Olympique Lyonnais devra faire preuve de plus de confiance sur le terrain, à l'image des recrues hivernales, notamment Amin Sarr. Le Suédois a réussi son entrée en jeu et a même ouvert son compteur de but à la 80e en reprenant un centre de Maxence Caqueret au premier poteau. Sans oublier les premières minutes de jeu convaincantes du jeune Mohamed El Arouch, sur qui Laurent Blanc peut désormais compter.

« On avait stoppé notre petite série (6 matches sans défaites) et l'essentiel était d'avancer comptablement. Ce but va faire du bien à Amin, car il courait après, et j'ai aimé l'entrée de Jeffinho. L'effectif est là en qualité, mais on espère retrouver des blessés durant la semaine pour repartir pied au plancher », a déclaré le capitaine de l' OL, Anthony Lopes.

OL : Thiago Mendes incertain face à Grenoble et Lorient

Mais face à Grenoble, ce mardi en Coupe de France, Laurent Blanc devra composer sans son effectif au complet. Touché aux adducteurs face à Angers, samedi, la présence de Thiago Mendes dans le groupe demain est incertaine, tout comme face à Lorient ce week-end. Une absence qui pèse dans ce secteur, d'autant que Laurent Blanc se retrouve aussi privé d'Houssem Aouar, victime d'une grippe puis de douleurs, et surtout de Corentin Tolisso, blessé au mollet gauche.

Pour compenser ces absences, l'entraîneur de l' OL devrait titulariser Johann Lepenant et Maxence Caqueret, à moins qu'il accorde une chance à sa jeune pépite de 18 ans, Mohamed El Arouch, qu'il considère comme fort techniquement.