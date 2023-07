Un milieu de terrain de l'OL pourrait être envoyé en prêt d'ici la fin du mercato. Le jeune joueur doit encore s’aguerrir pour jouer sa place à Lyon.

Mercato OL : Johann Lepenant vers un prêt

C'est une première saison en dents de scie pour l'ancien caennais. Débarqué de la Ligue 2 l'été dernier où il avait impressionné, le récupérateur de 19 ans à l'époque, va connaître des premiers mois encourageants, avant de plonger en deuxième partie de saison. Notamment contre le Montpellier HSC à domicile (5-4) le 7 mai dernier, où il coûtera deux buts à l'OL en quelques minutes d'intervalle, avant d'être sorti à l'heure de jeu par Laurent Blanc.

Comme annoncé par L'Équipe, Johann Lepenantdevrait bien être prêté, car à son poste, l'OL a décidé de recruter. Après l'arrivée de Skelly Alvero, officialisé dans les prochaines heures, Lyon poursuit sa quête d'un 6 titulaire, et pourrait bien l'avoir trouvé. Si aucun nom n'a fuité, on sait que l'OL est en contacts avancés avec un milieu récupérateur au profil apprécié par Laurent Blanc, soit 1m85 minimum et qui parle français. Le profil aurait été trouvé par la data. Une recrue qui bloquerait complètement le développement de Johann Lepenant, qui deviendrait alors sixième dans la hiérarchie au milieu terrain. L'OL l'a donc mis sur la liste des joueurs en prêt, mais aucun club ne s'est encore positionné dessus.

Thiago Mendes sur le départ

À propos de l'entrejeu lyonnais, une autre information est venue agiter la soirée : Thiago Mendes devrait quitter l'Olympique Lyonnais dans les prochaines heures, direction Al-Rayyan au Qatar pour environ 5 millions d'euros. Il passera sa visite médicale dans l'après-midi. C'est Fabrizio Romano qui l'a annoncé sur son compte Twitter. De quoi libérer un important salaire après la sanction de la DNCG et de la place au milieu pour l'arrivée d'un nouveau joueur, ou la montée d'un jeune du centre comme Mohamed El Arouch.